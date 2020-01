Anett Zimmermann

Diedersdorf (MOZ) Was ist denn da im Gemeindehaus los? Das haben sich am Sonnabend einige Diedersdorfer gefragt und dort dann auch noch vorbeigeschaut. Der Dorfverein um Katja Höhne hatte mittags erstmals zu einem Grützefest eingeladen und dafür sogar tüchtig geworben – mit einem großen Banner an der Straße, per Infozettel in den Briefkästen und im Amtsblatt. "Es gab sogar eine Notiz in der MOZ", hieß es immer wieder. "Wir mussten ja die ungefähre Personenzahl wissen", sagte Lars Busse. Und warum ein Grützefest? "Bei anderen Vereinen gibt es Eisbein, wir wollten etwas anderes." 50 Anmeldungen hatte es vorab gegeben und für die zehn Kurzentschlossenen war ebenfalls genug da. Unter den Helfern war auch Heike Bolzan. Sie will den Verein, der 2017 gegründet wurde und zurzeit 20 Mitglieder zählt, verstärken. Neben dem Dorffest organisiert dieser Spieleabende und Ausflüge. Zudem wurden Drachenfest im Herbst und Glühweintreff zum Jahresausklang immer wieder gern genannt.