Hönow (MOZ) Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Hoppegartener Straße/Ecke Thälmannstraße zu einem Unfall, bei dem ein Transporter in einem Vorgarten landete. Ersten Informationen zufolge wollte der Fahrer eines Ford nach links in die Thälmannstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Kleintransporter. Durch die Wucht der Kollision wurde der Transporter in einen Vorgarten geschleudert. Eine Person musste anschließend vor Ort rettungsdienstlich betreut werden und wurde anschließend ins Unfallkrankenhaus Marzahn gebracht. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hönow räumten die Unfallstelle und bargen den Transporter. Ein ähnlicher Unfall hatte sich an selber Stelle bereits im März 2019 ereignet. Den Schaden am Garten schätzt der Eigentümer auf 5000 bis 6000 Euro. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 16 000 Euro. Beide Wagen waren nicht mehr fahrtüchtig.