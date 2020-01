Britta Gallrein

Bernau Die Sorgenfalten im Gesicht von FSV Bernaus Trainer Matthias Schönknecht dürften nicht unbedingt kleiner geworden sein, aber zumindest halbwegs zufrieden konnte er am Sonnabend den Kunstrasen in Rehberge verlassen. Denn im Testspiel konnten man Oberligisten Charlottenburger FC Hertha 06 immerhin ein 0:0 abtrotzen.

In Hälfte eins ließ Schönknecht sein Team im 4-4-2 agieren, in der Spitze versuchten der neue Paul Petermann und der Mamadou Sylla ihr Glück. Sylla war schon unter Zeiten von Trainer Christian Städing verpflichtet worden. Der 21-Jährige, der von der A-Jugend des BFC Dynamo kommt, kam aber damals in der ersten Mannschaft nur sporadisch zum Einsatz, verletzte sich anschließend und fiel längere Zeit aus. Neu-Trainer Schönknecht, dessen Kader mehr als knapp bemessen ist, reaktivierte die "Karteileiche" Sylla, setzte ihn im Niederbarnim Masters ein, wo der quirlige Stürmer glatt zum besten Spieler des Turniers gewählt wurde.

Im Testspiel waren er und Petermann bemüht, blieben aber insgesamt zu harmlos. Nicht einmal musste Hertha-Keeper Kilian Pruschke ernsthaft eingreifen. Er verlebte insgesamt einen ruhigen Nachmittag in Bernau. "Die beiden sind eben einfach noch sehr jung, ihnen fehlt die Erfahrung. Und Mamadou Sylla hat jetzt zwei Jahre kein Fußball gespielt, das darf man auch nicht vergessen", so Matthias Schönknecht.

Es war ein typisches Testspiel, viel taktisches Geplänkel, kaum Torszenen, so wirklich spannend wurde es nicht. Man merkte dem Bernauer Spiel an, dass mit der Rückkehr von Abwehrchef Damir Coric wieder mehr Sicherheit ins Spiel kam, es wurde gut verschoben, aber nach vorne blieben die Bernauer ein zahnloser Tiger.

Ansonsten war Matthias Schönknecht zufrieden mit seiner Elf. "Es war halt ein Oberligist und mit unserer personellen Konstellation ist es eben auch nicht einfach. Aber dafür haben es die Jungs gut gemacht, sie haben sich taktisch wieder stark verhalten. Wir haben eine Taktik ausgegeben, die wir strikt verfolgen. Aber ich hoffe immer noch, dass der Verein in Sachen Neuverpflichtungen nochmal tätig wird. Ich wünsche mir auf jeden Fall noch einen Innenverteidiger und einen Offensivspieler."

In der zweiten Halbzeit wechselte Schönknecht Marcus da Silva Freitas für Mamadou Sylla ein, Philipp Schmid für Damir Coric, Andy Madjouka für Richard Bergmann und Leonel Noukimou für Philipp Mahnke. Ein paar Torraumszenen sprangen jetzt heraus, aber so richtig Zwingendes war auch da nicht dabei. Zu umständlich agierten die Bernauer im Abschluss.

"Wenn kein Spieler mehr dazu kommen sollte, dann wäre die Elf aus der ersten Halbzeit schon eine Alternative", so Trainer Schönknecht, der dennoch auf Aufstockung des 16-Mann-Kaders hofft.

Bernau: Glenn Böhme - Philipp Wannke, Damir Coric (46. Philipp Schmid), Philipp Pönisch, Tassilo Mahnke (46. Andy Madjouka), Marinko Becke, Richard Bergmann (46. Leonel Noukimou), Norman Flach, Milos Savkovic, Mamadou Sylla (46. Marcus da Silva Freitas), Paul Petermann