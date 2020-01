Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) In diesem Team steckt eine Menge Moral und Freude am Handballspiel. Was die Verantwortlichen Denny Reinicke und Dirk Cavalier eigentlich schon über die gesamte Saison betonen, bei gerade mal zwei Punkten aus 15 Partien bisher aber so gar nicht in den Zahlen zum Ausdruck kommt, haben die HCA-Damen Samstagabend bei ihrem Gastgeber-Gastspiel in der Schwedter Dreiklang-Halle mal eindrucksvoll untermauert.

Der 29. September 2019 war bisher in den HCA-Kalendern als jener Tag vermerkt, an dem der einzige Oberliga-Saisonsieg gelang – 28:23 gegen Grün-Weiß Schwerin. Nun reiste wieder ein Team aus dem Nachbar-Bundesland an, das in der Tabelle sieben Plätze besser stand und das Hinspiel mit 34:24 gewonnen hatte.

Allerdings fehlte den Fortunen Liga-Torschützenkönigin Madlen Kloska. Das sollte unübersehbar werden. Unverkennbar war aber auch die ganz starke Leistung der Angermünderinnen in der sehr gut gefüllten, stimmungsvollen Schwedter Halle. Elisa Dahlke eröffnete den Torreigen mit einem Siebenmeter-Treffer nach gut einer Minute. Nicht ein einziges Mal lag der Gastgeber im ersten Durchgang hinten.

Im Gegenteil: Der Vorsprung wuchs und wuchs – über die Stationen 7:1 (10.) und 12:4 (16.) hieß es zur Pause 18:10 (30.)! "Ausdruck einer wirklich starken Leistung vor allem der Aufbaureihe mit eigenen Toren und sehr guten Anspielen an den Kreis", lobte Coach Denny Reinicke. Hinzu kam eine erneut großartige Leistung von Torsteherin Uta Jähnke. Was anderes als "weiter so!" soll man da in der Kabine sagen.

Und dann? "Ein solcher Vorsprung war natürlich für die Mädels eine höchst außergewöhnliche Situation. Wenn du dann nicht wirklich bei hundert Prozent bleibst, kippt die Sache auch mal schnell", sucht Reinicke nach Erklärungen für den Verlauf des zweiten Abschnitts. Bis zum 20:13 (36.) blieb alles okay, auch bis zum 22:16 (41.) noch. Doch dann traf fast 13 Minuten lang nur noch der Gast. Er glich aus (22:22/49.) und ging in Führung (22:24/53.).

"Ich gestehe, dass mein hoffnungsvoller Gesichtsausdruck fast nur noch Fassade war", meint Denny Reinicke, um dann die Moral des Teams verdientermaßen in höchsten Tönen zu loben. Fortuna gelang in den letzten sechseinhalb Minuten kein Tor mehr.

Fahrt nach Schwerin fällt aus

Die Gastgeber, inzwischen sogar zusätzlich von etlichen – extra für die letzten Minuten nach dem eigenen Match aus Eberswalde noch angereisten – HCA-Männern angefeuert, trafen viermal und verwarfen sogar noch einen Strafwurf. Endstand 27:25. Wow!

Denkbar ungünstig kommt am bevorstehenden Sonntag die Ansetzung in Schwerin – in Brandenburg sind Ferien, der HCA hat einige Verletzte zu beklagen (Sekunden vor Schluss kam am Sonnabend Janine Duckert mit einer starken Bänderdehnung dazu). So haben die Verantwortlichen entschieden, den weiten Weg nicht anzutreten und die Punkte den ohnehin klar favorisierten Mecklenburgerinnen (4.) zu schenken.