Susan Hasse

Angermünde/Schwedt (MOZ) Eigenlob stinkt, sagt der Volksmund. Beim Tag der offenen (Schul)Tür am Wochenende in Schwedt und Angermünde war davon allerdings wenig zu riechen. Für Hunderte steht in den kommenden Wochen die Schulwahl an – sowohl für die Sechstklässler, als auch für die Zehntklässler, die Abitur machen wollen.

Die Talsand-Gesamtschule in Schwedt ist die größte Schule in der Stadt. Die Einrichtung ist bei den Schülern so beliebt, dass einige Schüler abgelehnt wurden. Dieses Jahr sollen vier Klassen neu eröffnet werden, sagt Schulleiter Hartmut Zimmermann.

"Wir sind eine Schule für alle", bringt Zimmermann die Vorteile der Gesamtschule auf den Punkt. Erst während der Schullaufbahn entscheide sich, welcher Abschluss angestrebt wird. Im vergangenen Schuljahr schafften mehr als 51 Prozent die Befähigung, Abitur machen zu dürfen.

Letztlich verlassen fast alle die "Talsand" mit einem Abschluss, so der Rektor. Frühzeitig werde an der Gesamtschule die Berufsorientierung begonnen. Mit Praktika, Beratungsangeboten und vielen praxisnahen Arbeitsgemeinschaften können die Schüler ihre Stärken und Vorlieben entdecken. Die Schule arbeitet zudem eng mit den größten Arbeitgebern der Stadt zusammen und vergibt einen Preis für naturwissenschaftliche Exzellenz. Seit 2004 gibt es in der Talsandschule ein viel beachtetes deutsch-polnisches Schulprojekt. Es gibt Polnisch als Fach und Schüler von der anderen Oderseite.

Digitalpakt bringt viel Geld

Auch mit digitalen Angeboten punktet die Schule: In allen Räumen und für alle Schüler gibt es WLAN im Gebäude, digitale schwarze Bretter und vieles mehr bereiten die Kinder auf die digitale Welt vor. Arbeitsgemeinschaften wie Robotic und eine Schüler GmbH vervollständigen das naturwissenschaftliche Profil. Künftig soll, dank des Geldsegens von 450.000 Euro aus dem Digitalpakt, weiter in die digitale Ausstattung investiert werden.

Insgesamt 730 Schüler und 62 Lehrer sind auf der Gesamt-schule. Die sogenannten "Talsand-Latscher" führten die Schüler durch die Räume und beantworteten alle Fragen. So auch Kim Victoria. Die Elftklässlerin bescheinigt der Schule ein sehr gutes Klima zwischen Lehrern und Schülern und liebt ihre Penne.

Melanie Slowik, die mit ihrem 13-jährigen Sohn Camillo die Schule besuchte, ist begeistert. Dass alle Abschlüsse möglich sind und weniger Druck auf den Schülern liegt, empfindet sie als einen echten Vorteil. Auch der 12-jährige Max hat sich für Talsand entschieden und zeigt seinen noch etwas skeptischen Großeltern die Schule.

Ebenfalls am Sonnabend hat die Ehm Welk-Oberschule in Angermünde ihre besten Seiten gezeigt: Die Schule setzt auf einen bunten Strauß an Fördermöglichkeiten, um allen Schülern zum Schulerfolg zu helfen. Einen guten Eindruck von der Schule hatte auch Zoe aus Angermünde.

Vor allem das breite Angebot an Arbeitsgemeinschaften gefällt der 12-Jährigen. Sie möchte gern kochen lernen. Einzigartig ist an der Oberschule auch, dass man Feuerwehr als Schulfach belegen kann. "Wir lassen keinen Schüler zurück", beschreibt Schulleiter Frank Bretsch die Philosophie seines Hauses. Die Stärken der Schüler werden gefördert, jeder individuell. Messbar wird dieser Ansatz bei der Zahl der Schulabbrecher. "Sie tendiert bei uns gegen Null", so Bretsch. Brandenburgweit verlassen immerhin sieben Prozent die Schule ohne Abschluss. Mit den Schülern werden Förderziele vereinbart. Das liege vor allem an den Lehrern und sozialpädagogischen Mitarbeitern, ist Bretsch überzeugt.

"Wir haben eines der besten Kollegien in Brandenburg", sagt der engagierte Schulleiter. Die Schüler lernen gern bei "Welk": Fabian und Eileen aus der 9. Klasse bescheinigen der Schule "guten Unterricht – er macht Spaß und ist nur manchmal streng".