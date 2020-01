Olav Schröder

Bernau (MOZ) Schule schmeckt nicht jedem. Wie man sie aber versüßen kann, dass haben Miriam und Tabea aus der zwölften Klassenstufe des Paulus-Praetorius-Gymnasiums am Sonnabend am Tag der offenen Tür vorgestellt. Sie haben im Rahmen eines Jugend-forscht-Projekt mit einem Bienenvolk den ersten Praetorius-Honig hergestellt und angeboten. Es es eine von vielen Aktivitäten, mit denen Schüler und Lehrkräfte am Sonnabend am Gymnasium Wandlitz und am Paulus-Praetorius-Gymnasium ihre Schulen vorstellten.

Die Tage der offenen Tür sind Eltern und Schülern offensichtlich sehr willkommen. Viele Eltern sehen sich mit ihren Kindern an mehreren Schulen – durchaus auch unterschiedlichen Schultypen – um, wie einige von ihnen berichten. Die inhaltlichen Schwerpunkte der jeweiligen Schule interessieren, aber auch die Entfernung und der Schulweg. Anderen wieder ist der ganz "persönliche Eindruck, den eine Schule macht" wichtig, wie ein Vater sagt. Die Führungen durch Schüler und die Gespräche mit Lehrern findet er sehr gelungen: "Man bekommt Informationen aus erster Hand."

Melia und Paula aus der achten Klassenstufe haben am Praetorius-Gymnasium schon einige Eltern und potenzielle Schulkameraden begleitet. Wie sie berichten, wird oft nach dem Lehrstoff, nach dem Schulklima und dem Geschehen in den Unterrichtspausen, nach der Einschätzung der Lehrer oder nach den Busverbindungen gefragt.

"Das wichtigste Kriterium bei der Entscheidung zum weiteren Schulbesuch ist, dass das Kind eine Schule besuchen und dort gern lernen will", lautet das Credo von Hartmut Arndt, dem Wandlitzer Schulleiter. Der Blick auf den Zensurenschnitt reiche bei der Entscheidung nicht aus.

Froh ist Arndt, dass das Wandlitzer Gymnasium seinen fast familiären Charakter, der ihm allgemein zugeschrieben wird, festigen kann. Die Zeiten der Fünfzügigkeit sind vorbei. Auch für das kommende Schuljahr werden es wohl erneut nur die gewünschten vier Klassenzüge sein. Erfreulich sei nicht nur der Zugewinn an einem Physik- und einem Chemieraum, sondern auch der im Frühjahr erhoffte Baubeginn für die neue Sporthalle. "Natürlich gibt es an jeder Schule auch mal Stress, aber grundsätzlich muss Lernen Spaß machen", sagt Hartmut Arndt. Übrigens sind am kommenden Donnerstag um 18 Uhr alle interessierten Besucher aus der Gemeinde zur Vorstellung der Projektwoche in die Aula eingeladen.

Wie in anderen Schulen so gibt es auch in Wandlitz und Bernau Fördervereine. Und die haben einiges zu tun, wie für Wandlitz Sabine Langer und für Bernau Sabine Oettel berichten. Klassenfahrten, Theaterbesuche, die Anschaffung von Schulinstrumenten, die Absicherung von Veranstaltungen wie Weihnachtskonzerten und anderen durch Speisen und Getränke stehen auf dem Programm. In Bernau wird zum Beispiel die Anschaffung der Praetorianer-T-Shirts für die Schüler gesponsert. Viele Hände und Unterstützer sind gefragt, denn natürlich endet eine Mitgliedschaft im Förderverein oft, wenn die Schule verlassen wird.

Es darf geblüht werden

Positiv sind die Erfahrungen von Lehrerin Wibke Jennerjahn mit dem Fach Gesellschaftswissenschaften, das seit 2018 in der fünften und sechsten Klassenstufe die Fächer Geographie, politische Bildung und Geschichte als Pflichtfach vereint. Der fächerübergreifende Ansatz werde von den Eltern geschätzt, viele Exkursionen unterstützt oder gar erst ermöglicht. Unter anderem haben sich ihre Schüler mit dem Namensgeber, dem Bernauer Pädagogen und Gelehrten Paulus Praetorius (1521-1565) befasst.

Die Bienen-AG "Bernau brummt" wollen Miriam und Tabea noch ausbauen. Ihr Jugend-forscht-Beitrag, die Kontrolle des Milbenbefalls am eigenen Bienentstock an der Schule, soll ein Einstieg sein. Nachdem bereits ein Blühstreifen an der Schule gepflanzt wurde, will die AG für eine bienenfreundlichere Gestaltung des Schulhofs sorgen.