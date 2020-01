Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Wie bei anderen politischen und gesellschaftlichen Zusammenkünften dieser Tage spielte auch beim Neujahrsempfang der Kreis-FDP das Thema Tesla eine große Rolle. "Tesla ist ein Symbol für die Fähigkeit einer Gesellschaft, eine große Ansiedlung gut zu managen", sagte Heiko Krause, Vorsitzender der FDP-Kreistagsfraktion, vor gut 80 Gästen aus Politik, Jägerschaft, Gesundheitswesen und Energiewirtschaft. Er mahnte angesichts von Protesten gegen die Gigafactory, das Thema dürfe nicht die Gesellschaft spalten. Seiner Partei komme dabei eine wichtige Funktion zu. "Wir sollten die Partei des Maß und der Mitte sein, und sehen, wie wir das Projekt transparent und demokratisch mit umsetzen können."

Mehr Versorgungszentren

In Richtung der Kreistagsmitglieder sagte Krause, "wir brauchen keine politische Blockbildung, sondern eine Zusammenarbeit mit allen demokratischen Parteien" und warb um weitere Unterstützung. "Wir sind eine kleine Fraktion, haben nur drei Abgeordnete und deswegen auch nicht in jedem Ausschuss einen Sitz. Unterstützen Sie uns in den Gremien und Regionen, in denen wir nicht vertreten sind, an Informationen zu kommen." Letzteres bezog er auch auf die Landtagsabgeordneten, nachdem die FDP bei der Wahl im September den Einzug ins Parlament verpasst hatte. Einer, der in den Landtag gewählt wurde, ist André Schaller (CDU). Auch er durfte, wie Landrat Gernot Schmidt (SPD) und Thomas Wötzel, stellvertretender Landesvorsitzender der FDP, ein paar Worte sagen. "Ich bedauere außerordentlich, dass es für die FDP nicht gereicht hat. Mir fehlt das Spektrum der Farben", betonte Schaller. Ebenso wie die Konservativen brauche es die Liberalen, denn: "Viele Meinungen führen zu einer Reibung bei der Lösungsfindung und damit zu guten Lösungen." Schaller, kommunalpolitischer Sprecher der CDU, bot mehrfach an, zu FDP-Veranstaltungen zu kommen, um aus dem Landtag zu berichten und zuzuhören. "Ich will als Sprachrohr dienen, geben Sie mir Dinge mit nach Potsdam", sagte er.

Gernot Schmidt erklärte, der Kreis Märkisch-Oderland habe nicht nur eine gute Zeit hinter, sondern auch vor sich, denn die Haushaltssituation sei gut. Zusammen mit Bundes- und Landesförderung werde der Kreis für 180 Millionen Euro den flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes umsetzen. "Im Bildungsbereich werden wir sehr stark am Ausbau der gymnasialen Struktur arbeiten", erklärte er und dankte der Stadt Strausberg hinsichtlich des dort geplanten Neubaus auf dem ehemaligen Polizeigelände. "Wir gehen einen sehr offenen Weg, werden gemeinsam mit der Stadt das Grundstück beplanen." Außerdem kündigte Schmidt den Bau weiterer Medizinischer Versorgungszentren im Kreis an – vor allem im ländlichen Raum.