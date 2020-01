Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der FDP-Stadtverordnete Thomas Wolff fordert, gewachsene und bewährte Markt- und Handelsstrukturen in der Innenstadt nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Anlass für die Kritik an der Stadt ist die geplante Änderung der Sondernutzungssatzung, die u.a. den mobilen Handel mit Obst und Gemüse auf dem oberen Brunnenplatz untersagen soll (MOZ berichtete). "Die Pläne der Stadtverwaltung würden dazu führen, dass diese Fläche als wichtiges verbindendes Element zwischen dem Oderturm und der Magistrale wegfallen würde. Als Liberale stehen wir hinter den Händlern, die den oberen Brunnenplatz für mobilen Handel nutzen und dort einen wichtigen Teil ihrer Geschäfte machen möchten", erklärt Wolff in einer Pressemitteilung. Auf Kritik stößt auch die geplante Aufwertung des Hortenplatzes als zweiter Marktstandort: "Weniger Laufkundschaft als im direkten Zentrum, weniger Platz für Händler und ein insgesamt weniger angenehmes Umfeld als in der Karl-Marx-Straße lassen sich auch mit guten Worten nicht wegzaubern", so Thomas Wolff.

Händler kennen Kundenströme

Auch Uwe Henning von der Frankfurter-Bürger-Initiative fordert den Erhalt der Obst- und Gemüsestände auf dem oberen Brunnenplatz. Die zunehmend ältere Bürgerschaft fahre teilweise eigens mit Bus und Straßenbahn bis zum Oderturm, um dort einzukaufen. "Die Händler wissen am besten, wo was geht und wo nicht, wo die Kundenströme sind, wie das Kaufverhalten der Bürger ist, wo sie langlaufen. Die Stadt muss ihnen die Rahmenbedingungen schaffen", so Henning.

Die Stadt argumentiert, mit der Änderungen in der Sondernutzungssatzung Ordnung in den mobilen Handel bringen und Angebote bündeln zu wollen. Zugleich soll der Grüne Markt auf dem Marktplatz gestärkt werden. Nach einem Treffen mit Stadtverordneten und betroffenen Händlern wird der Satzungsentwurf derzeit noch einmal von der Verwaltung überarbeitet.