Olav Schröder

Bernau (MOZ) Seit einigen Jahren laden die Sozialdemokraten aus Bernau und Panketal gemeinsam zu einem Neujahrsempfang ein. Zusammen kommen sie auf gut 140 Mitglieder, wobei die Bernauer SPD vorn liegt. Rund 80 Gäste – darunter auch Vertreter anderer Parteien sowie politisch interessierte Anwohner – kamen diesmal.

Ob in Bernau oder in Panketal – in vielen Bereichen ist die Ausgangslage ähnlich, manchmal sogar identisch, so dass sich die SPD in Panketal und Bernau mit ihren Vorsitzenden Cassandra Lehnert (Bernau) und Matthias Karwe (Panketal) für eine Kooperation, mehr aber auch nicht, einsetzt: "Die Bürger machen nicht Halt an den kommunalen Grenzen und deshalb wollen wir wie schon in den vergangenen Jahren unsere Ressourcen weiterhin bündeln", sagt Cassandra Lehnert.

Da ist vor allem das Thema Wohnungsbau. "Es müssen auch Wohnungen für Bernauer und Panketaler gebaut werden, nicht nur für Zuzügler", lautet ein Leitsatz der Spitzen der kooperierenden Ortsverbände. In Bernau, so Cassandra Lehnert, sei die Wobau ein Garant für bezahlbare Mieten. Und auch für die Schwanebecker Chaussee gelte als vornehmliches Ziel der SPD, das 30 Prozent der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau realisiert werden müssen.

In Panketal steht als ausgesprochenes Eigenheimgebiet der Mietwohnungsbau zwar noch zurück, sagt Matthias Karwe. Doch die Bebauung des Kohlehofs sei ein kommunales Vorhaben, das mit Blick in die Zukunft unbedingt weiter verfolgt werden sollte, auch wenn die Gemeinde zunächst andere Aufgaben wie Kitas, Schule, Sporthalle finanzieren müsse.

Ein gleichfalls aufgrund der Defizite verbindendes Thema ist der Verkehr. "Panketal ist wie Bernau in kurzer Zeit stark gewachsen, wir alle brauchen die Taktverdichtung bei der Bahn und bei den Bussen unbedingt und schnell", fordert Matthias Karwe. "Bernau steht vor dem Verkehrsinfarkt", warnt Cassandra Lehnert. Die Ladestraße wird jetzt zwar gebaut, doch nach wie vor werde eine große Ortsumgehung benötigt, die die aktuellen Verkehrsprobleme beseitigt. Die Ortsteile seien einzubinden, Lücken im Radwegenetz und im öffentlichen Personennahverkehr zu schließen. Mit vielen solchen Maßnahmen könne das Ziel erreicht, der Individualverkehr reduziert werden.

Dass der Nulltarif für Schüler im Schulbus landkreisweit auf einem guten Weg ist, freut beide Vorsitzenden. Die Linke und die SPD hatten das Projekt noch im vorigen Kreistag auf den Weg gebracht, jetzt werden verschiedene Varianten diskutiert.