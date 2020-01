Matthias Wagner

Eberswalde "Ich liebe das Leben", dieser Titel durfte natürlich nicht fehlen, als Vicky Leandros, eine der Ikonen des deutschen Schlagers, am Freitagabend in der Stadthalle im Familiengarten gastierte. Mehr als 350 Besucher erlebten eine gut zweistündige Veranstaltung, in der zahlreiche Hits aus der seit über 50 Jahren andauernden Musikkarriere der gebürtigen Griechin erklangen.

Neben Gassenhauern wie "Theo, wir fahr’n nach Lodz" brachte die Sängerin aber auch sanfte Töne zu Gehör. Einmal mehr zeigte Vicky Leandros dabei die große Bandbreite ihres Könnens. Vom Tango über Stücke von Mikes Theodorakis, französische Chansons oder griechische Volkslieder, stets wusste die Künstlerin das Publikum mit auf die Reise zu nehmen.

Besonders eine Version des schottischen Volksliedes "Auld Lang Syne" (Längst vergangene Zeit) erwies sich als sehr berührend. Aber auch alle anderen Lieder verfehlten ihre Wirkung nicht, so dass es immer wieder zu stehenden Ovationen kam. Einige Konzertbesucher hatten sogar kleine Geschenke und Blumen für "ihren Star" mitgebracht.

Karaoke-Einlage des Publikums

Viele Zuhörer erwiesen sich darüber hinaus als äußerst textsicher und stimmten vollmundig ein, wenn es zum Beispiel hieß: "Ich bin, wie ich bin". Einmal wurde gar ein Textplakat enthüllt und einige Gäste durften auf Wunsch eine kleine Karaoke-Einlage beisteuern, was ihnen sichtlich und hörbar Freude bereitete, auch wenn der Ton nicht immer hundertprozentig stimmte.

"Wir hören gern Schlager", erklärte Annett Drews, die mit ihrem Mann Michael gekommen war. Außerdem verbinde sie mit der Musik von Vicky Leandros viele schöne Erinnerungen, so die Eberswalderin.

Diese Begeisterung teilten auch Jürgen und Sibylle Affeldt, ebenfalls aus Eberswalde. "Die Lieder sind ein Teil unserer Sturm- und Drangzeit", bemerkte Jürgen Affeldt schmunzelnd.

Angelika und Manfred Schädler konnten dem nur zustimmen. "Wir hören Vicky Leandros schon immer gern", sagte das Paar übereinstimmend. Eines ihrer Lieblingslieder sei "Ich hab die Liebe gesehen", verriet Angelika Schädler mit Blick auf ihren Mann.

Vicky Leandros war die Gewinnerin des Grand Prix de la Chanson im Jahr 1972 und zahlreicher anderer Auszeichnungen. Sie zählt zu den erfolgreichsten deutschen Schlagersängerinnen, hat mehr als 1000 Hits abgeliefert und über 50 Millionen Tonträger verkauft.