Neujahrsempfang Gemeinde Wandlitz am 24.1.2020 im Goldenen Löwen © Foto: Hans Still

Hans Still

Wandlitz (MOZ) So viele Besucher gab es schon lange nicht mehr beim Wandlitzer Neujahrsempfang: Bürgermeister Oliver Borchert (F.Bg.W.) begrüßte am Freitagabend deutlich mehr als 200 Gäste beim ersten Willkommen der Gemeinde im Jahr 2020. Mit großer Spannung wurde natürlich von den Gästen erwartet, wie sich Borchert bei seiner ersten größeren Rede bewähren wird. Das gelang fraglos ganz gut: Nach leicht nervösem Start kam er ab dem zweiten Drittel in einen leichten Lauf, um dann mit einigen Neuigkeiten sogar Spontanapplaus einzufahren. Beispielsweise über das Votum der Arbeitsgemeinschaft Schulentwicklungsplanung. Diese hatte tags zuvor empfohlen, in Schönwalde den Bau einer zwei- bis zweieinhalbzügigen Grundschule mit Sporthalle, Mensa und Hort vorzunehmen. "Dies wird Deinen Ortsteil wieder vervollständigen", sagte Borchert. Zuvor hatter er an die im September 2019 überraschend verstorbene Schönwalder Ortsvorsteherin Maria Brandt erinnert, die sich jahrzehntelang für eine gedeihliche Entwicklung ihres Heimatortes eingesetzt hatte.

In Wandlitz, auch das wurde von der Arbeitsgemeinschaft für die Schulentwicklungsplanung empfohlen, bekommt die Grundschule Anbauten und das Außengelände erfährt eine Umgestaltung, um künftig vier Züge pro Jahrgangsstufe unterrichten zu können.

Borchert streifte in seiner immerhin fast 40-minütigen Rede ganz unterschiedliche Themen, die nach seiner Meinung Wandlitzer Zukunft bestimmen werden. So kündigte er, wie erwartet, die Wiederaufnahme der Munitionssuche im Wandlitzsee an. 200 000 Euro werde die Gemeinde in die Hand nehmen, um im Mai mit einem vollständig nutzbaren Strandbad Wandlitzsee in die Saison zu starten.

Busprojekt zieht sich hin

Borchert blickte auf die Entwicklungen im öffentlichen Personennahverkehr und das Versprechen, ab 2023 mit hochmodernen Wasserstoffzügen auf der alten Stammstrecke der Heidekrautbahn von Schönwalde nach Berlin-Wilhelmsruh den Verkehr aufzunehmen. Er erinnerte an den vereinbarten 30-Minuten-Takt von Klosterfelde in Richtung Berlin und informierte zum vorgesehenen Verbindungsbus von Klosterfelde nach Basdorf. Demnach sei die Barnimer Busgesellschaft sehr interessiert an dem Projekt, werde aber noch ein Jahr lang benötigen, um das so genannte "Taktungsloch" zu schließen.

Zum erwarteten Wachstum in der Gemeinde sagte der Bürgermeister eine "transparente Debatte mit allen Beteiligten" zu, um überhitztes Wachsen zu vermeiden und die Identität der Gemeinde zu erhalten. 8000 Einwohner habe Wandlitz seit 1989 hinzugewonnen, allein für Basdorf und Wandlitz erwartet Borchert bis 2030 ein Anwachsen der Einwohnerzahlen auf 9000 Bürger je Ortsteil. Um diese Orte zu entlasten, sollten alternativ die Entwicklungen der südlichen Ortsteile Schönerlinde und Schönwalde gestärkt werden. Dort seien weitere Bauprojekte vorstellbar, die Gemeinde werde sich engagieren.