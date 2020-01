BRAWO

Brandenburg an der Havel Der diesjährige Ökofilmtour in Brandenburg an der Havel startet am Donnerstag, 30. Januar. Um 18 Uhr wird in der Umweltpyramide im Naturschutzzentrum Krugpark der Eröffnungsfilm "An den Rändern der Welt" gezeigt. Er verdeutlicht in eindrucksvollen Bildern das Leben indigener Völker im Südsudan, in Äthiopien und Malaysia. Auch der Regenwald Brasiliens war Schauplatz der Dreharbeiten. Der Fotograf Markus Mauthe reist seit 25 Jahren zu den Menschen, die im Einklang mit der Natur von ihr leben, um anschließend bei Vorträgen, in Büchern oder mittels Fotografien für die Einzigartigkeit und Schönheit der Kulturen zu werben. Die Schattenseiten der Zivilisation, wie die Vertreibung der Menschen aus ihrem Lebensraum, dessen Zerstörung oder der Einfluss des Konsums werden durch das Filmteam, das den Fotografen begleitete, aufgezeigt.