Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Wer Hospiz hört, denkt an Tod und meist an eine stationäre Pflegeeinrichtung. In Eisenhüttenstadt gibt es aber einen ambulanten Hospizdienst, und zwar in Trägerschaft der Johanniter-Unfallhilfe. Für die Hospizarbeit mit Erwachsenen und mit Kindern werden stets Ehrenamtler gesucht. Im Februar startet dafür ein neuer Kurs.sprach darüber mit Eileen Samol vom Hospizdienst.

Frau Samol, für wen ist der Befähigungskurs, den sie bald anbieten, gedacht?

Das ist ein Mischkurs für den Kinder- und Erwachsenen-Hospizdienst. Wir bilden jetzt nur noch alles aus. Wir brauchen mindestens zehn Teilnehmer, damit sich der Kurs, der 120 Zeitstunden inklusive 20 Stunden Praktikum umfasst, rentiert. Wir fangen am 15..Februar an.

Wir oft laufen solche Kurse?

Stand jetzt, gibt es so einen Kurs einmal im Jahr. Wir brauchen diese Ehrenamtler, denn die Begleitung Sterbender nimmt zu.

Was genau machen die ehrenamtlichen Hospizhelfer?

Wir bekommen die Anfrage, beispielsweise aus dem Altenheim oder von einer Familie, weil dort jemand Hilfe benötigt. Die Helfer lernen dann manchmal die Familienmitglieder kennen oder eben nur die Einzelperson. Übrigens wird beim ersten Treffen und den ersten Gesprächen zwischen Familien und Helfern immer beiderseits entschieden, ob es passt oder eben nicht. Der Betreuer kann auch mal wechseln. Wir fahren jedenfalls immer zu den Menschen hin. Wir sind keine Einrichtung, in die man kommt. Wir sind quasi im Alltag der Menschen verankert und helfen dort. Durch unser Dasein unterstützen wir auch Angehörige, die sich am Tag auch mal ein bisschen Zeit für sich nehmen können.

Wie lange dauern solche Kontakte?

Manchmal dauern Begleitungen nur wenige Stunden, manchmal mehrere Jahre. Bei Kindern, die eine lebensverkürzende Krankheit haben, haben wir das oft. Uns gibt es nun seit 2016: Seitdem haben wir zwei Kinder begleitet, die gestorben sind, die restlichen leben noch. Es kann auch mal sein, das ein Kind geheilt wird, das kam bei uns bislang aber noch nicht vor.

Aus welchem Umkreis werden Ehrenamtler gesucht?

Für den Kinderhospizdienst brauchen wir Helfer aus Eisenhüttenstadt, aus Beeskow, aber auch aus Fürstenwalde, da haben wir nämlich auch Familien. Eigentlich aus dem ganzen Landkreis Oder-Spree und aus Frankfurt. Mit dem Erwachsenendienst sind wir von Guben über Eisenhüttenstadt bis Müllrose und Brieskow-Finkenheerd aktiv.

Wie viele Personen arbeiten hauptberuflich für den Hospizdienst der Johanniter in Eisenhüttenstadt?

Gegenwärtig sind es drei. Ich bin für den Kinderhospizdienst Nora zuständig, die anderen beiden für den Erwachsenenbereich.

Und wie viele Ehrenamtler?

30 Ehrenamtler sind im Hospizdienst und 15 im Kinderhospizdienst. Die meisten sind Frauen, wir haben aber auch drei Männer. Gerade im Kinderhospizdienst sind Männer auch wirklich wünschenswert.

Was kostet die Ausbildung, wenn ich Hospizhelfer werden möchte?

Der Kurs ist die Teilnehmer kostenfrei. Wir raten aber, dass man mindestens 18 Jahre alt sein sollte. Unsere jüngste Helferin ist 22 Jahre alt und unsere älteste 80.

Wenn jemand Interesse an dem Kurs hat, muss er sich dann dafür bewerben oder wie läuft das?

Wer will, ruft mich an, dann werden wir einen Gesprächstermin ausmachen, wo ich erkläre, was das für ein Ehrenamt ist und was nach der Ausbildung auf sie wartet. Wenn dann alles stimmt, erfolgt die verbindliche Anmeldung.

Wie lange zieht sich der Kurs?

Bis Oktober. Im Schnitt ist es ein Sonnabend im Monat und ein Mittwochabend.

Und wenn jemand an einem Tag mal nicht kann, durch Krankheit oder Urlaub, ist man dann durchgefallen?

Nein, das kommt immer mal vor. Es darf bloß nicht zu viel werden. Wir zwingen natürlich auch niemanden, bis zum Ende dabeizubleiben, wenn man im Laufe des Kurses merkt, das ist doch nichts für einen. Denn man beschäftigt sich schon auch mit seiner eigenen Endlichkeit. Aber so eine Gruppe wächst immer richtig zusammen. Und bei der Arbeit später? Lachen wir alle auch ganz viel. Es gibt wirklich schöne Erlebnisse beim Spielen, beim Vorlesen, beim Spazierengehen, im gemeinsamen Urlaub.

Braucht man einen Führerschein?

Nein, nicht zwingend.

Wie finanziert sich der Hospizdienst?

Durch Spenden und durch Krankenkassenzuschüsse.

Anmeldungen für den Kurs und Informationen: bei Eileen Samol, Am Trockendock 1A, Haus II, 15890 Eisenhüttenstadt, Tel. 0173 6194909, E-Mail: ­Eileen.samol@johanniter.de