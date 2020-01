Elke Lang

Grünheide (MOZ) Wasser und Wald waren am Sonnabend die beherrschenden Themen auf dem Grünheider Marktplatz. Rund 250 Menschen hatten sich erneut nach Aufruf der Bürgerinitiative gegen Tesla und des Nabu-Kreisverbands Fürstenwalde friedlich versammelt. Es ging ihnen vorwiegend nicht darum, gegen Tesla zu demonstrieren, sondern gegen die Ansiedlung von Tesla hier in diesem Wald- und Seengebiet.

Den Transparenten war es abzulesen, und überall hatten sich kleine Grüppchen zusammengefunden, um Argumente auszutauschen. Nach einer halben Stunde wurde die Demonstration als beendet erklärt. Auf das Laufen durch den Ort wurde verzichtet, und der Platz begannen sich allmählich zu leeren. Für 12 Uhr war eine Hochzeit im Rathaus angekündigt, und die wollte man nicht durch lautstarke Proteste stören. Es war die vorläufig letzte Demonstration dieser Veranstalter, denn sowohl Steffen Schorscht von der Bürgerinitiative als auch Nadine Rothmeier vom Nabu ging es um die Sicherheit der Teilnehmer. "Die Medien haben sachlich berichtet", lobte Schorscht. Über Internet aber versuche die AfD die Initiative zu unterwandern. "Wir bieten der AfD keine politische Plattform und lassen uns auch nicht in diese Richtung drängen", stellte er klar. "Wir sind parteiunabhängig." Der Waldspaziergang in das Tesla-Gebiet sei ebenfalls aus Sicherheitsgründen abgesagt.

Steffen Schorscht aus Erkner appellierte an die Bürger: "Ihre aktive Beteiligung ist weiterhin wichtig, und auch wir werden nicht aufhören. Wir werden uns jetzt aufs Umweltprüfungsverfahren konzentrieren", sagte er. "Die Landesregierung hätte nie einen Standort in einem Wasserschutzgebiet anbieten dürfen." Und nicht nur das Trinkwasser sei betroffen. "Am Wasser hängt alles, auch Vegetation und Tiere." Das Wasserproblem hat Manfred Bode aus Möllensee schon seit zwei Jahren vor seiner Haustür. "Unserem Elsensee fehlt ein Meter Wasser, und es kommt auch nichts mehr nach", klagt er. Ehefrau Elke Bode sieht die Ursache in der zunehmenden Bodenversiegelung, durch die das Grundwasser zurückgehe.

Rund 100 Teilnehmer

Lilli aus Hangelsberg hatte sich mit fünf Mitschülerinnen verabredet und trug mit dem Vater ein großes Transparent. "So viel Wasser wie Tesla zieht" beunruhigt sie. "Wir sind für Wald- und Artenerhalt." Michael Schulz aus Erkner wiederum fordert ein Verkehrs-, Umwelt- und Arbeitskräftekonzept vor der Tesla-Ansiedlung. Im Bürgerpark waren laut Polizei rund 100 Befürworter, auskunftsbereite Tesla-Mitarbeiter, Hangelsbergs Ortsvorsteher Peter Komann und Bürgermeister Arne Christiani in "positiv optimistischer" Stimmung.