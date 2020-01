MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Wochenende wurden in der Stadt mehrere Autos aufgebrochen. So beobachtete eine Zeugin in der Großen Müllroser Straße gegen 5 Uhr am Sonnabend, wie eine Person die Scheibe eines Audi einschlug und sich anschließend in das Fahrzeug beugte. Der Täter konnte danach unerkannt mit einem Fahrrad flüchten.

Am Samstagvormittag wurde der Polizei dann der Einbruch in einen, in der Finkenheerder Straße abgestellten VW Passat gemeldet. Unbekannte hatten wohl versucht, den Wagen zu stehlen und dafür das Zündschloss manipuliert. Allerdings waren die Täter dabei nicht erfolgreich.

Als eine Autofahrerin, ebenfalls am Samstag, gegen 15 Uhr zu ihrem im Parkhaus der Lenné-Passagen abgestellten VW Golf zurückkehrte, bemerkte sie zwei Personen, die sich daran zu schaffen machten. Die Unbekannten flüchteten und konnten auch durch die herbeigerufene Polizei nicht mehr gestellt werden. In allen Fällen wurde Strafanzeige erstattet.