Brandenburg an der Havel Der "Freundeskreis der Westhavelländischen Kreisbahn e.V." lädt am kommenden Wochenende, 1. und 2. Februar, jeweils von 10-18 Uhr zur vereinseigenen Modellbahnausstellung ein. Im Wichernhaus in Brandenburg an der Havel, Hauptstraße 66, werden verschiedene Modellbahnanlagen präsentiert, darunter auch die H0-Modulanlage "Westhavelländische Kreisbahn". Sie führte einst von der Brandenburger Altstadt bzw. Krakauer Tor rund um den Beetzsee über Roskow nach Röthehof mit Anschluss nach Nauen. Das vorläufige Ergebnis ist ein Nachbau von Teilen dieser Strecke im Maßstab 1:87/HO in Modulbauweise. Teile der Anlage sind außerdem mit Informationsmaterial in Schautafeln, Urkunden, Dienstschreiben und Fahrplänen zu sehen. Außerdem dürfen sich die Besucher auf Stücke aus der Rubrik "British Railways" freuen. Der Einritt zur Ausstellung ist frei.