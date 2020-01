BRAWO

Brandenburg Fliedners hat ab sofort drei Mitarbeitende, die bei ProDeMa™ als Deeskalationstrainer ausgebildet wurden. "Professionelles Deeskalationsmanagement" (ProDeMa™) ist ein patentiertes und praxisorientiertes innerbetriebliches Präventions-, Handlungs- und Trainingskonzept mit zurzeit über 2500 ausgebildeten Trainern in über 1100 Institutionen in Deutschland, Luxemburg, der Schweiz, Österreich und Italien.

Schon 2017 empfahlen Fachverbände, Prophylaxe gegen Gewalt, Nachsorge bei Übergriffen und Begleitung bei herausfordernden Verhaltensweisen professionell für Mitarbeitende und Betreute zu implementieren. Fliedners hat seitdem drei Deeskalationstrainer ausbilden lassen und ein Schulungskonzept für das gesamte Personal in Wohngruppen installiert. In dreitägigen Seminaren hinterfragen und reflektieren sie ihre Sichtweisen, ihre Umgangsformen und Handlungsweisen und passen sie gegebenenfalls an ihre jeweiligen Arbeitsfelder an.

Zu Fliedners‘ Schutzkonzept gehören auch Statistiken. Regelmäßig erfassen Mitarbeitende Risiken und Erfahrungen, diese werden ausgewertet, und es werden Maßnahmen daraus abgeleitet. Bei diesem Prozess spielen die Deeskalationstrainer eine große Rolle.

In allen Systemen der Sozial- und Gesundheitsinstitutionen ist die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten aggressiver und herausfordernder Verhaltensweisen und angespannter Situationen erhöht. Daher besteht dort eine besondere Notwendigkeit, sich mit der Entstehung von Gewalt und Aggression auseinander zu setzen und alle Möglichkeiten der Deeskalation zu nutzen, um psychische oder physische Beeinträchtigungen oder Verletzungen von betreuten Menschen und von Mitarbeitenden zu verhindern. Da herausfordernde Verhaltensweisen eines betreuten Menschen in der Regel durch eine innere Not (Krankheit, Stress, Angst etc.) verursacht oder andere Gegebenheiten ausgelöst werden, haben Institutionen eine besondere Verantwortung, professionell mit dieser Thematik umzugehen. Die Minimierung von Gewalt und der optimale sichere Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen betreuter Menschen sind ein wichtiges Kriterium der Zertifizierung im Rahmen des modernen Qualitätsmanagements und ein unverzichtbarer Beitrag zur Unfallprävention am Arbeitsplatz.

Die Sicherheit der Mitarbeitenden vor psychischen oder physischen Verletzungen durch An- oder Übergriffe von betreuten Menschen und die Qualität in der Betreuung und Begleitung, Pflege bzw. Behandlung von Klienten mit aggressiven oder herausfordernden Verhaltensweisen sind die beiden zentralen Ziele des Konzepts.

Gewalt ganzheitlich und frühzeitig vorzubeugen lohnt sich – für die Klienten und für die Mitarbeitenden. Eine Verringerung des Gefährdungspotentials und der Verletzungen konnte durch wiederholte Gefährdungsbeurteilungen in den Wohnbereichen bei Fliedners nachgewiesen werden.

Fliedners ist Teil des Arbeitskreises "Keine Gewalt gegen Frauen und Kinder" in der Stadt Brandenburg, der im November 2019 die Fachtagung "Gelingender Gewaltschutz für beeinträchtigte Menschen in unserer Stadt Brandenburg/Havel. Wir bleiben dran!" organisierte. Als Leistungserbringer der Eingliederungshilfe für Menschen mit Beeinträchtigungen war Fliedners eingeladen, über seine Erfahrungen mit dem Deeskalationsmanagement zu berichten.

Teilnehmende am Fachtag waren sich einig, dass echte Gewaltprävention nur gemeinsam mit allen beteiligten Systemen gelingen kann.

Wenn Ihr Interesse an einer ehrenatmlichen Mitarbeit bei Fliedners geweckt ist, gerne auch in Form von Fahrdiensttätigkeiten, steht Ihnen Julia Oldenburg gerne zur Verfügung unter der Telefonnummer 015152722217 oder per E-Mail: joldenburg@lafim.de.

Für ein Ehrenamt bietet Fliedners fachliche Begleitung, Versicherungsschutz, auf Wunsch eine Aufwandsentschädigung und noch einiges mehr.