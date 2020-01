Simone Weber

Rathenow Alina Schubert hat eine Mannschaftssportart für sich gewählt, die im Westen des Havellands so ungewöhnlich zu sein scheint wie Eishockey. Sie kämpft und schwitzt im American Football.

Im Oktober 2018 schloss sich die Gymnasiastin aus Premnitz dem Jugendteam der Brandenburg Patriots an. Die Männer des unterklassigen Vereins trainieren und spielen in Brandenburg an der Havel, der gemischte Nachwuchs hat seine Heimstätte derweil in Rathenow. Geschlechtertrennung erfolgte für Alina, als sie 16 war. Ein reines Mädchen- bzw. Frauenteam gibt es nicht in der Region. Da talentiert, durfte sie im November 2018 ein Probetraining bei den Berlin Kobras Ladies absolvieren. Seit 2019 gehört sie fest zum Kader der Frauenmannschaft, die in der 1. American-Football-Bundesliga spielt und die letzte Saison mit dem Deutschen Meistertitel beendete. Daher gilt Alina Schubert als eine der erfolgreichsten Sportlerinnen des Vorjahrs, was ihr kürzlich eine städtische Ehrung eingebracht hat. Im Kulturzentrum waren 18 weitere junge Leute ausgezeichnet worden.

"Verletzungsbedingt konnte ich im Lady-Bowl-Finalspiel, in unserem Heimstadion in Wilmersdorf, nicht eingesetzt werden. Aber mein Team hat gesiegt und den Meistertitel geholt", freut sich Alina. Die Kobra Ladies verteidigten ihren 2018 errungenen Titel. Die nächste Saison beginnt im April, schon jetzt stehen Trainingslager auf dem Programm. Die Westhavelländerin unter den Kobras spielt in der Defense. Fachbegriffe im American Football gibt es freilich nicht in deutscher Sprache. Alina agiert als Linebacker und Cornerback.

American Football ist in Deutschland noch ein Nischensport, der sich auch in Brandenburg zunehmender Begeisterung erfreut. In der Landesliga Nord-Ost spielen Teams aus Beelitz, Potsdam, einige aus Berlin und seit zwei Jahren die 2012 gegründeten Brandenburg Patriots. Die Bundesliga ist fern. 2019 holten die New Yorker Lions Braunschweig den Titel.

"American Football ist definitiv ein Kontaktsport. Aber unbedingt auch ein Teamsport. Neben Disziplin und Willenskraft ist vor allem Teamgeist gefragt", so der lizenzierte Jugendcoach Ronny Kraatz, der seit 2015 selbst bei den Patriots in Brandenburg/Havel spielt und in Rathenow den Nachwuchs trainiert, den er seit drei Jahren aufbaut. Aktuell sind es 20 junge Leute im Alter von 12 bis 18 Jahren, die sich für American Football entschieden haben.

Nach einem offenen dreitägigen Jugendcamp im November 2018, und mit aktiver Unterstützung einiger Eltern, erreichte Kraatz sein Ziel: Mit Beginn der Saison 2019 tritt das Patriots-A-Jugendteam in der Oberliga Nord/Ost an. Im Frühjahr 2019 starteten die Jugendlichen aus dem Westhavelland den offiziellen Spielbetrieb, unter anderem sind Vereine aus Frankfurt/Oder, Cottbus und Berlin die Gegner.

Zum Rathenower Stadtfest 2019 warb das Patriots-Jugendteam mit einer Vorführung für American Football. Mit dabei war auch Alinas Bruder Elias. "Für den Sport muss man Willen beweisen, um sich durchzusetzen", so der Zwölfjährige, der sich natürlich durch seine Schwester für diese Sportart begeistern ließ und seit August 2019 bei den jungen Patriots trainiert.

Mit Beginn der Saison 2020 geht es wieder in der Oberliga Nord/Ost zur Sache – mit Alina Schubert als Trainerassistentin. "Jetzt möchten wir auch ein B- und C-Jugendteam in der Region aufbauen", so Coach Ronny Kraatz, der neulich im Kulturzentrum als einer der erfolgreichsten Trainer des Vorjahres ausgezeichnet wurde. "Wir trainieren dienstags von 17.00 bis 19.00 Uhr in der Sporthalle der Jahn-Grundschule und freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem Sportplatz in Rathenow-Ost." Interessierte können sich dort oder auch unter 0172/7648432 bzw. per E-Mail an info@werbungxxl-rathenow.de melden.