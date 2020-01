dpa

Hamburg (dpa) Der ganz überwiegende Teil des von den großen Supermarktketten angebotenen Frischfleischs stammt laut Greenpeace von Tieren aus klimaschädlicher und tierschutzwidriger Haltung.

Dies habe eine Abfrage bei neun führenden Lebensmittel­anbietern ergeben. Demnach seien 88 Prozent des Fleischs im Handel mit den Haltungsformen 1 oder 2 gekennzeichnet.

Laut freiwilliger Kennzeichnung des Handels entspricht die erste Haltungsform "Stallhaltung" lediglich gesetzlichen Mindestanforderungen. Fleisch, das mit der Stufe 2 gekennzeichnet ist, sichert Tieren mindestens 10 Prozent mehr Platz und zusätzliches Beschäftigungsmaterial zu.

Tiere aus diesen Haltungsformen würden "unter qualvollen und häufig gesetzeswidrigen Bedingungen" gehalten. "Es ist erschreckend, wie viel Tierleid noch immer im Sortiment der Supermärkte steckt", sagte Stephanie Töwe, Landwirtschaftsexpertin von Greenpeace. Billigfleisch schade Umwelt, Klima und Gesundheit. Der Handel müsse es aus den Regalen nehmen.

In vielen Städten demonstrierten deshalb am Samstag Greenpeace-Aktivisten vor Supermärkten und Discountern gegen Billigfleisch. Töwe: "Wenn die bäuerlichen Betriebe in eine bessere Tierhaltung investieren sollen, dann brauchen sie faire Preise und langfristige Verträge."