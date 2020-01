Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) Versprochene Lottogewinne, gefälschte Telefonrechnungen, erfundene Inkasso-Schreiben, Enkel- oder Dachdeckertrick: Die Liste der Betrugshandlungen ist lang. Und wird jeden Tag länger. Erst am Sonntag hieß es wieder im Polizeibericht: "Durch eine unbekannte männliche Person erhielt eine Bürgerin eine telefonische Benachrichtigung, dass sie im Lotto gewonnen hätte. Für die Auszahlung sei jedoch eine Überführungspauschale in Höhe von 800 bis 1000 Euro erforderlich." Wie die Polizei mitteilt, wurde die Dame skeptisch, beendete das Gespräch und informierte die Polizei.

Fälle treten komprimiert auf

Diese Meldung reiht sich ein in das Gros der Polizeimeldungen zum Thema in den vergangenen Tagen und Wochen. Und auch wenn die Polizeidirektion entgegen dem eigenen Empfinden argumentiert, Betrugsfälle gebe es rund ums Jahr: Seit Jahresbeginn häufen sich die Meldungen. Und die Vorfälle. "Ich möchte, dass andere Bürger gewarnt sind", sagt Peter Mikolcy.

Der Bad Freienwalder hat sich an das Oderland Echo gewendet, nachdem er Anzeige bei der Polizei erstattet hat. "Mein Computer wurde gehakt", berichtet Mikolcy. Beim Surfen sei auf einmal ein Dokument mit der Aufschrift "Bundeskriminalamt" aufgegangen und er sollte seine Kreditkartennummer eingeben. "Und ich sollte 591 Euro überweisen, sonst käme die Polizei und würde mich verhaften", schildert er. Er habe dann seinen Bildschirm fotografiert und sich an die Polizei gewendet, berichtete er von den Vorkommnissen aus der vergangenen Woche.

Auf die Frage, ob er verunsichert oder ängstlich gewesen sei, antwortet Peter Mikolcy mit einem entschiedenen Nein. "Ich weiß doch, dass die Polizei so etwas nicht macht. Die verlangen doch online kein Geld." Man müssen aufmerksam sein, so Mikolcy. Und sich wehren.

Ihn also haben die Betrüger nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Andere hingegen schon, vor allem Senioren lassen sich leicht verunsichern, wie einige selbst berichten.

Auch Elfgart Turowski bereut einen Moment der Unaufmerksamkeit: "Vor Weihnachten bekam ich einen Anruf vom Hauptpostamt in Frankfurt/Oder. Dort sei ein Brief eingegangen, der zerfleddert sei. Ich sollte noch mal meine Adresse angeben", berichtet die Bad Freienwalderin. Erst hinterher sei ihr klar gewesen, das dass keine übliche Vorgehensweise sein kann. Seither flattern ihr Rechnungen und Mahnungen ins Haus. Inzwischen ist auch sie zur Polizei gegangen. Obwohl das Schreiben pikant ist: Denn sie soll für Erotikdienstleistungen zahlen. "Die jedoch nicht erbracht wurden", sagt sie auf vorsichtige Nachfrage der MOZ.

Rat: Nicht reagieren

Im Internet hat sie sich inzwischen belesen und weiß, das hinter der Firma aus Tschechien Betrüger stecken. Sie rät anderen, nicht auf solche Schreiben oder Telefonanrufe zu reagieren. Dazu rät auch die Polizei. Zum Beispiel im Fall von hausierenden Handwerkern: "Lassen Sie sich nicht am Gartenzaun von vermeintlich günstigen Angeboten unbekannter Handwerker locken. Häufig sind die Auftraggeber mit den Arbeiten im Nachhinein unzufrieden. Holen Sie sich von heimischen Firmen schriftliche Angebote ein und wählen Sie in Ruhe aus, wer den Auftrag übernehmen soll. So haben Sie auch Gewährleistung auf die Handwerkerarbeiten."