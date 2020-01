Anett Zimmermann

Küstrin-Kietz (MOZ) Gudrun Wurl, Ortsvorsteherin in Gorgast und Gemeindevertreterin in Küstriner Vorland, eröffnete am Sonnabend den zwölften Neujahresempfang des Amtes Golzow. Schließlich ist sie seit August auch Vorsitzende des Amtsausschusses. Sie begrüßte die Bürgermeister, Ortsvorsteher und Gemeindevertreter der fünf amtsangehörigen Gemeinden, Amts- und Ortswehrführer, Vertreter aus Kita, Schulen und Seniorenbeirat sowie die zu Ehrenden und ihre Partner im Saal des Kulturhauses Küstriner Vorland. Als Herausforderung für das neue Jahr nannte Gudrun Wurl den Breitbandausbau, wollte aber nicht mit einer langen Rede aufhalten. So wünschte sie ein weiterhin gutes Zusammenwirken mit den Ehrenamtlichen in den Orten. Und den Anwesenden für den Abend, bei dem später auch das Tanzbein geschwungen werden durfte, vor allem Spaß und Freude. Dabei vergaß sie nicht, all jenen zu danken, die zum Gelingen der Veranstaltung beitragen.

Kritik an Superwahljahr

"Das Ehrenamt, die Politik und das Amt sind und bleiben fest miteinander verbunden. Sie sind Teil der kommunalen Familie und gehören zueinander", erklärte Amtsdirektor Lothar Ebert und ging auf das Superwahljahr 2019 ein. Er verwies auf den Artikel 20 des Grundgesetzes und die besondere Rolle der ehrenamtlichen Wahlhelfer. Die Konzentration an Wahlterminen – Kommunal-, Kreistags- und Europawahl im Mai sowie die Landtagswahl im September – bezeichnete er jedoch als kontraproduktiv und vermeidbar.

Für Detlef Baar, den verstorbenen Bürgermeister von Alt Tucheband, sowie Uwe Bräuning, Ortsvorsteher von Manschnow und Gemeindevertreter in Küstriner Vorland, bat der Amtsdirektor um eine Minute der Einkehr und des Andenkens.

Eine verlässliche Brücke, die alle Gemeinden eng miteinander verbindet, nannte Lothar Ebert die Amtsfeuerwehr, die im Vorjahr zu 16 Bränden und 30 technischen Hilfeleistungen ausgerückt sei. Mit der Überführung des gesamten Anlagevermögens in die Zuständigkeit des Amtes sei ein wichtiger Schritt nach vorn gemacht worden. Nach der Fertigstellung des Gerätehauses in Genschmar werde nun der Neubau in Manschnow vorbereitet. Der Amtsdirektor verurteilte aber auch die Diebstähle und Übergriffe auf Hilfs- und Rettungskräfte.

Spannende Entwicklung

Die Zukunft mitzugestalten, sei, so Ebert weiter, gemeinsame Verpflichtung. Die Erschließung des Amtes durch Verkehrsadern wie die B 1 und B 112 sowie der Ostbahn, der Vorzug eines verlässlichen Grenzübergangs mit einem künftig neuen Schienen- und Straßenbrückenbauwerk sowie die allgemeine konjunkturelle Lage hätten zur Stabilisierung der Einwohnerentwicklung beigetragen. Nach dem Scheitern von Verbandsgemeinde und Kragenamt bleibe es spannend, wie es bei der Verwaltungsreform weitergeht. Die Kommunen des Amtes sähen den Schlüssel dafür in der verlässlichen Verankerung der Verwaltung im ländlichen Raum.

Als Erfolgsgeschichte hob der Amtsdirektor das ehrenamtliche Engagement der 52 Vereine in den Gemeinden hervor. Sein Dank gehörte in dem Zusammenhang auch den Unternehmen, die diese Vereinsarbeit unterstützen.