Zampern in Klein Schauen: Ein Freundeskreis von vier Familien verabredet sich jedes Jahr zu einem gemeinsamen Thema – in diesem Jahr die Achterbahn – und bringt dafür viel Fantasie und Mühe bei der Kostümherstellung auf. © Foto: Elke Lang

Groß Muckrow (Cindy Teichert) Gezampert wird in Klein Schauen schon seit den 1950er Jahren. Aber so etwas hat das Dorf noch nicht gesehen wie am Sonnabend, als es wieder einmal soweit war: eine auf Beinen durch das Dorf wandelnde, quietschvergnügte Großstadt-Achterbahn – ein Freundeskreis von vier Familien mit einem Motto. Auch andere Bilder gab es, etwa zwei Ninja-Kämpfer, in die sich Oskar und Niclas verwandelt hatten, und Schneewittchen und Rotkäppchen, verkörpert durch Viola und Franca. Andreas Batke selbst, der seit 15 Jahren immer mit dem gleichen Team von acht Freunden das Zampern organisiert, hat als ein bunter Weltenbummler mit Altkleidern von Oma und Mutter ganz auf Nachhaltigkeit gesetzt.

Insgesamt rund 25 Klein Schauener zogen von zwölf bis 17 Uhr durch den kleinen Ort mit seinen etwa 60 Gehöften, immer dem Bla-Mu-Echo hinterher, der Stammkapelle der Klein Schauener. Mittlerweile, so Andreas Batke, würde es schwer, eine Zamperkapelle buchen zu können, weil der Nachwuchs fehle. "Wir sind aber mittlerweile mit den Musikern befreundet, die vom Schlager bis zum Gassenhauer genau die für uns richtige, tolle Musik machen."

Am Abend wurde ohne Kostüme im Gemeindehaus gefeiert. Frank Lehmann hat für Getränke gesorgt, Roland Noak für die Musik. "Wir bleiben dabei in unserem kleinen Dorf unter uns, wollen mit Tanzen und Gesprächen ein bisschen Zeit miteinander verbringen, die wir das ganze Jahr über vermissen", erklärte der Organisator.

Narrenzeit in Groß Muckrow

Auch in Groß Muckrow ging es Sonnabend hoch her. Etwas träge begann die Tour am frühen Morgen, aber nach und nach weckten "Jochens Jungs" mit ihrer Musik das Dorf aus seinem Dornröschenschlaf und immer mehr Kostümierte schlossen sich dem bunten Zug an. Dabei gab es wieder jede Menge tolle Gruppenkostüme zu bestaunen.

Als wären sie direkt der Nintendo-Konsole entsprungen verkörperten Christian, Christopher, Diana, Isabell, Jeanine, Matthias und Thomas bekannte Videospielfiguren rund um Super Mario. Die Jugend hingegen erfreute sich an den seltsamen modischen Vorlieben der späten Achtziger und tanzten in knallbunten Jogginganzügen durch das Dorf. Eine ganze Herde Lamas, geleitet von Hirte Enrico Lehmann war ebenfalls unterwegs. Und auch zwei kleine Koalas haben es geschafft, sich aus dem brennenden Regenwald Australiens zu retten. Insgesamt waren etwa siebzig Kostümierte unterwegs, um Eier, Speck und eine Spende für die Zamperkasse zu erbitten. Es war schon längst dunkel als das Zampervolk ins Festzelt am Sportplatz einzog, wo schon die Oktoberfestspitzbuben warteten. Gemeinsam mit vielen weiteren Feierlustigen, unter anderem aus Eisenhüttenstadt und Buckow wurde noch bis tief in die Nacht weitergefeiert.