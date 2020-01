MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die Fredersdorf-Vogelsdorfer Wehr ist künftig in goldfarbener Schutzkleidung unterwegs und hat aktiv am Findungsprozess mitgewirkt.

Statt dunkelblau, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Fredersdorf-Vogelsdorf künftig kaum zu übersehen in goldfarbener Schutzkleidung im Einsatz. Dazu trafen sich rund 50 der 110 Aktiven eigens zu einem Fototermin. Im ersten Zug werden 63 Kameradinnen und Kameraden ausgestattet, wie Gemeindewehrführer Thomas Rubin erklärt. Neben der besseren Sichtbarkeit, die durch Reflektoren unterstützt wird, spielte noch ein anderer wichtiger Aspekt eine Rolle für die Auswahl: "Auf der dunklen Kleidung war es schlichtweg schwer, Verschmutzung und Verunreinigungen zu erkennen, die im schlimmsten Fall zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen können, wenn sie unerkannt in die Umkleiden gebracht werden. Auf diesem beigefarbenen Stoff sind fast alle Verunreinigungen schnell erkennbar", erklärt Rubin.

Dünner, aber resistenter

Neben dem verbesserten Selbstschutz der freiwilligen Einsatzkräfte, zu dem natürlich auch die deutlich verbesserte Erkennbarkeit zählt, ist die neue Ausrüstung höchst funktional und vielseitig. Obwohl der Stoff dünner ist und sich angenehmer tragen lässt, bietet er erhöhten und zuverlässigen Schutz bei extremen Temperaturen, wie sie bei Bränden entstehen. Zahlreiche Taschen sind natürlich ebenso integriert. Eine Gore-Tex-Membran macht die Kleidung höchst atmungsaktiv, sorgt dafür, dass die Rettungskräfte sowohl bei frostigen Temperaturen als auch im Hochsommer keine Probleme kriegen, wie Michael Merboth ausführt. Er ist Gebietsleiter Nord/Ost der Firma S-Gard, welche die Einsatzkleidung entwickelt hat.

Weiteres Ausstattungsmerkmal ist die Integrierte Rettungs- und Sicherungsschlaufe, kurz IRS. Damit können sich Einsatzkräfte bei Bedarf zusätzlich an Sicherungsgurten einklinken oder an Leitern festmachen, um sich besser abzusichern. "Unsere Arbeit wird dadurch weiter optimiert", ergänzt Thomas Rubin. Bis 2021 sollen alle Einsatzkräfte der Gemeindewehr mit den neuen Uniformen ausgestattet sein. Die Einsatzkleidung ist dabei so ausgelegt, dass sie rund zehn Jahre genutzt werden kann. Insgesamt 120 000 Euro investiert die Gemeinde in die neue Ausstattung.

"Wir haben hier die Weiterentwicklung eines bestehenden Schutzanzuges, der bezüglich Tragekomfort und Robustheit gemeinsam mit den Einsatzkräften optimiert wurde. Es ist spannend und auch für uns etwas Neues gewesen, die Auswahl und Entwicklung von Anfang an miterleben zu können", erklärt Michael Merboth und spielt damit auf die Auswahlphase an. Angesichts der hohen Anforderungen prüften die Verantwortlichen mehrere Angebote "auf Herz und Nieren", erklärt Thomas Rubin.

Mehr als 180 Stunden ihrer ehrenamtlichen Arbeit investierten die Kameraden in Feldversuche und Belastungstests – unter anderem im sogenannten Container, wo verschiedene extreme Einsatzbedingungen simuliert werden –, bevor die finale Auswahl getroffen wurde.

"Die Kameraden riskieren im schlimmsten Fall ihr eigenes Leben, um andere zu schützen. Die Feuerwehr ist es mehr als wert, qualitativ bestmöglich ausgerüstet zu sein", ergänzt Bürgermeister Thomas Krieger. "Die Gemeinde macht einen guten Job", hebt Gemeindewehrführer Rubin hervor. Die neue Einsatzkleidung erfüllt höchste Ansprüche und stellt zugleich eine bundesweite Premiere dar, denn die Fredersdorf-Vogelsdorfer Feuerwehrleute sind die Ersten, welche die neuen Anzüge in Empfang nehmen und nutzen können.