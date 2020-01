Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Seit zwei Jahren ist Diana Lehmann mit ihrem Mann auf der Suche nach einem Baugrundstück. Die Berliner wollen raus aus der Großstadt ins Grüne. Da ist Fürstenwalde an der Spree mit der guten Verkehrsanbindung durch den Regionalexpress genau der richtige Ort. "Als wir von dem Verkauf der 39 Grundstücke erfuhren, haben wir sofort gehandelt", erzählt die 38-Jährige. Um ihre Chance auf das Bauland zu erhöhen, haben sie sich gleich für 17 Grundstücke in unterschiedlicher Größe beworben. "Dabei haben wir 48 bis 100 Prozent mehr geboten", sagt Diana Lehmann. Auch andere Interessenten haben auf mehrere Grundstücke geboten.

Verkauft wird an Höchstbieter

Gut sechs Wochen lang konnten Gebote für das Bauland in der Ketschendorfer Feldmark II im verschlossenen Umschlag abgegeben werden. Das Mindestgebot für die 468 bis 850 Quadratmeter großen Parzellen lag bei 100 Euro je Quadratmeter. Verkauft wird zum höchsten Preis. Jeder Bieter kann nur ein Grundstück erwerben. So sind große Bauträger und Spekulanten von vornherein raus. Es sind mehr als 900 Gebote von über 100 Bietern eingegangen.

Zur Angebotsöffnung am Sonnabend im Alten Rathaus, die wegen maximaler Transparenz, wie der Bürgermeister Matthias Rudolph betont, öffentlich ist, wollen viele Interessenten dabei sein. Mit großen Erwartungen und ihrem Traum vom Eigenheim strömen rund 160 Leute in den Festsaal.

Punkt 11 Uhr öffnen Bürgermeister Matthias Rudolph und der von der Stadt beauftragte Notar Hagen Stavorinus den verschlossenen Koffer, in dem mehr als 900 A4-Umschläge mit den einzelnen Geboten sicher verwahrt sind. "Wenn wir für jeden Umschlag 20 Sekunden benötigen, brauchen wir fünf Stunden nur für die Eröffnung", überschlägt Matthais Rudolph den straffen Zeitplan und bittet alle Anwesenden um Ruhe und höchste Konzentration, um einen fehlerfreien Ablauf zu gewährleisten.

Als Nadine Gebauer, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, den ersten Umschlag öffnet, war die Anspannung der Kaufwilligen im Saal deutlich zu spüren. Für das Grundstück Nr. 1 geht es Schlag auf Schlag: 74 600 Euro, 75 500, 75 060, 57 200, 76 275,58 und 57 500. Die jeweiligen Gebote, die den formalen Vorgaben entsprechen, werden erfasst und vom Computer in eine Rangfolge gebracht. Das alles kann vom Publikum per Projektion nachvollzogen werden. Das Erfassen der Gebote erfolgt in zufälliger Reihenfolge. Das Prozedere ist langwierig, die Leute im Saal sind konzentriert und diszipliniert. Wer eine Pause braucht oder Gesprächsbedarf hat, kann sich im Foyer, wo Getränke und ein kleiner Imbiss bereitstehen, zurückziehen. Dort ist auch der Fachbereichsleiter für Stadtentwicklung Christfried Tschepe vor Ort, um Fragen zu beantworten. "Solch eine Veranstaltung ist auch für uns Premiere und eine Herausforderung", sagt Tschepe. Und "solch eine große Anzahl an Baugrundstücken wird in den nächsten Jahren in Fürstenwalde nicht mehr zur Verfügung stehen".

Um 16.05 Uhr – genau nach Rudolphs Zeitplan – sind alle Gebote eingegeben. Danach erfolgt der vorläufige Zuschlag. Abgesegnet muss das noch von der Stadtverordnetenversammlung am 30. Januar werden. Um 17.23 Uhr wissen die Bieter Bescheid, ob sie ihr Bauland bekommen. "Alle Grundstücke sind vergeben, es sind aber auch Bieter leer ausgegangen", teilt Nadine Gebauer mit.

Enttäuscht über den Ausgang ist Daniel Kluge. Der 37-jährige Berliner wollte für seine Frau Isabell (37) und seine drei Kinder ein Häuschen im Grünen bauen. Für fünf Grundstücke hat er geboten und dabei rund 20 Prozent zum Mindestpreis drauf gelegt. "Schade, wir hatten kein Glück. Andere haben deutlich mehr geboten", sagt Daniel Kluge. Diana Lehmann dagegen kann sich freuen. Sie ist Höchstbieter bei vier Parzellen und kann sich ihr Traumgrundstück zum Schluss sogar aussuchen. "Ich bin so glücklich, dass es geklappt hat", sagt sie strahlend.