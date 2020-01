Ein Meer von Blüten: Dicht an dicht stehen die Primeln, die demnächst in den Einzelhandel kommen. © Foto: Marion Thomas

Blühende Stiefchen: Chefin Kathrin Arnold und Markus Lehmann, Lehrling im 2. Jahr, beim Begutachten der Jungpflanzen. In den Schöneicher Gewächshäusern sind die Frühlingsboten in den Startlöchern. © Foto: Marion Thomas

Schöneiche Die schönen Sonnentage der vergangenen Woche lockten mit ihren frühlingshaften Temperaturen viele heraus ins Freie. In den Gärten wurde bereits fleißig geharkt und geschnippelt, gebuddelt und umgepflanzt. Doch Fachleute warnen vor Übereifer: "Die Natur braucht ihre Winterruhe", sagt Kathrin Arnold, Chefin im Schöneicher Flora-Land. "Man sollte sich nicht verleiten lassen von der Sonne. Nachts gibt es oft Frost, vielleicht kommen auch noch kalte Wintertage."

Dann brauchten die Pflanzen Schutz, die Wurzeln dürften nicht freigeharkt sein. Und wer erste Triebe an empfindlichen Pflanzen entdeckte, sollte sie in Vlies hüllen. "Ich kann ja verstehen, dass es in den Fingern juckt", meint sie lächelnd. "aber es ist erst Januar!" Wer dennoch schon im Garten arbeiten wollte, könne Sträucher und Bäume verschneiden – doch auch hier mit Vorsicht: nicht zu tief ins Gehölz gehen. Jetzt sei eher die beste Zeit für Pläne zur Gartengestaltung, auch mal Neues in Angriff zu nehmen.

Kundenverkehr erst ab März

Das Gartenzentrum Arnold am Rande Schöneiches hat noch bis zum 28. Februar geschlossen. Doch in den großen Gewächshäusern lugen die ersten Frühlingsboten hervor: Primeln und Hornveilchen, Tausendschön und Stiefmütterchen stehen zu Tausenden in Reih und Glied oder gedeihen in Hängeampeln. Sie werden gehegt und gepflegt, damit sie zum Saisonstart die ersten Kunden verzaubern können.

Beginn der Arbeiten im Herbst

Die Arbeiten dafür begannen bereits im Herbst des vergangenen Jahres: Die Flächen wurden vorbereitet, die Jungpflanzen aus Paletten in Töpfe gesetzt und die Gewächshäuser auf nötige Temperaturen und Lichteinstrahlung geregelt, damit die Blumen in Ruhe wachsen können und die Blüten nicht zu früh austreiben. Um den Jahreswechsel herum kamen dann die Sommerpflanzen wie Geranien, Fuchsien oder Petunien hinzu – sie werden ab April zum Kauf bereitstehen. Die Winterarbeiten in einer großen Gärtnerei wie der von Familie Arnold sind vielfältig: Nicht nur neue Pflanzen werden herangezogen, auch das bestehende Baumschul-Sortiment sowie Rosen oder Stauden müssen in ihr Winterquartier gebracht werden und erfordern Pflege.

Seminar für Baumschnitt

Auch die Regale mit Gartenzubehör, Werkzeugen sowie Deko-Artikeln müssen neu bestückt und gestaltet werden. Seit einigen Jahren bietet Flora-Land auch verschiedene Seminare an, aktuell für Baumschnitt (16. Februar) oder Veredlung (15. Februar). Zudem bringen viele Kunden ihre mediterranen Kübelpflanzen zum Überwintern in die Gärtnerei. Endlose Reihen riesiger Töpfe mit Palmen, Oleander oder Olivenbäumen, Kakteen oder Bananenstauden füllen die Gänge der Gewächshäuser. "Wir haben immer gut zu tun", meint Kathrin Arnold, lächelt freundlich, eilt weiter und öffnet eine Tür. "Ach, ist das nicht ein toller Anblick?", freut sie sich über die ersten farbenfrohen, zarten Knospen der Frühblüher.

Kontrolle der Pflanzen

Sie wechselt ein paar Worte mit einem ihrer Lehrlinge. Markus Lehmann ist beim Eintopfen von Edel-Lieschen. "Es sind heute nicht viele, das mache ich per Hand", sagt er, die Maschine dafür anzustellen lohne sich nicht. "Außerdem ist es schön, die zarten Pflänzchen und frische Erde in der Hand zu fühlen. Die Arbeit macht mir Spaß. Ich wollte schon immer Gärtner werden", gesteht er lächelnd.

Dann kontrollieren Kathrin Arnold und Markus Lehmann noch einige Blumen, sind schnell beim Fachsimpeln: "Wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu früh die Blüten treiben", sagt die Chefin. Die Kraft müsse möglichst lange in den Pflanzenkörper fließen. "Sie sollen ja erst im Frühjahr ihre volle Pracht entfalten."

Anmeldung zu den Pflanzen-Seminaren und weitere Informationen unter: www.floraland-arnold.de. Wer mal hinter die Kulissen schauen möchte: Tage der offenen Gärtnerei am 25./26. April.