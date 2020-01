Eva Loth

Bad Belzig "Wie sieht Deine Zukunft in Bad Belzig aus" ist das Thema eines Theaterprojektes der Jugendtheatergruppe DEPARTURE, welches derzeit in Bad Belzig stattfindet. Es wird jedoch keine klassische Theatervorstellung, sondern eine Inszenierung, in der das Publikum mit eingebunden wird.

Die ersten Ideen dazu sind geboren, das erste "Material gesammelt. Dazu machten die Teilnehmer einen Rundgang durch die Stadt, denn man will nicht in einem geschlossenen Raum arbeiten, sondern den Kontakt zu den Menschen suchen. Bei ihrem Rundgang wurden ganz gezielt Menschen angesprochen und über ihre Stadt befragt.

"Die Menschen lieben ihre Stadt, vermissen aber die Gemeinsamkeiten mit der Stadt", resümiert Anne-Rebekka Düsterhöft, die gemeinsam mit Dominik Eichhorn die künstlerische Leitung des Projektes inne hat. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin. Ihr zur Seite stehen neben dem Kultur- und Theatervermittler Dominik Eichhorn die Dramaturgin Laurence Barbasetti, als Produktionsleiterin Miriam Glöckler und die Theaterpädagogen Simone Burckhardt und Simon Gal.

Während einer Probe ist aus den gesammelten Informationen eine Geschichte im Kopf entstanden. Außerdem wurden die Erlebnisse aufgemalt. Die Proben selbst verlaufen spielerisch, Vorkenntnisse und Erfahrungen brauchen die Teilnehmer nicht. Für die Projektteilnehmer ist es nun wichtig, weitere Menschen zum Mitmachen zu gewinnen. Man will ein breit gefächertes Publikum erreichen, Junge und Alte, neu Zugezogene und Alteingesessene, Deutsche und Menschen aus anderen Herkunftsländern. Zusätzlich soll ein Buch über das Projekt entstehen. Dieses soll ein Geschenk auf dem geplanten Inszenierungs- Fest sein, welches am 4. April öffentlich stattfinden soll. Am liebsten auf dem Marktplatz, was natürlich noch mit der Stadtverwaltung abgesprochen werden muss.

Auch für das Fest gibt es schon Ideen. "Es wird eine Kiste auf dem Marktplatz stehen die Bad Belzig darstellt und von den Bürgern mit ihren Wünschen gestaltet werden kann und eine lange Tafel, an der wir zum Essen einladen", so Anne-Rebekka Düsterhöft. Die Projektteilnehmer wollen die Menschen dazu animieren, mitzuwirken und der Kiste ein Gesicht zu geben, vielleicht mit etwas, was einmal war und durchaus wiederkommen kann. Deshalb sind sie an Geschichten der Bad Belziger interessiert, über ihre Lieblingsorte und ihre Erlebnisse. Dabei hörten sie oft, dass die Stadt schöne Orte hat, aber die Innenstadt doch ziemlich leer ist. Passend dazu die Worte einer älteren Frau bei den Gesprächen: "Heute ist jeder für sich".

Das Projekt war eigentlich für Berlin geplant als Austausch zum Thema Demokratie und Mitbestimmung. Als jedoch ein Fördertopf entdeckt wurde, dank dem dieses Projekt auch auf dem Land durchgeführt werden kann, wurde es kurzerhand an die neuen Bedingungenangepasst. Auch die Projektteilnehmer sind nicht festgeschrieben, sondern wechseln. Jeder kann dazu kommen, auch wenn er erst einfach nur schauen will. So ist Dana wegen ihrer Ausbildung erst vor drei Monaten nach Bad Belzig gezogen und kam durch die Mitmachkonferenz in Wiesenburg/Mark zu dem Projekt. Eine weitere Idee der Teilnehmer ist, mit Senioren in Kontakt zu kommen, Interviews zu führen, diese aufzunehmen und dann abzuspielen.

"Die finale Aufführung wird eine Collage mit allen gesammelten Eindrücken werden", so Anne-Rebekka Düsterhöft. Man will mit dem Publikum interagieren, Texte hören, aber auch ins Gespräch kommen. Die geplante Tafel wird mobil sein und sich im Laufe der Vorführung stetig verändern. Man darf also gespannt auf das Ergebnis sein.

Wer Interesse am Mitmachen hat, kann gern einfach dazu kommen. Weitere Informationen gibt es unter info@kollektiv-raum.de. Die nächsten Probentermine bei der AWO Trollberg sind am 29. Februar, 1., 14. und 15. März, sonnabends jeweils von 11.00 bis 16.00 Uhr, sonntags von 11.00 bis 15.00 Uhr. Die Endprobenwoche mit Präsentation findet vom 30. März bis 4. April statt.