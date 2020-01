dpa

Pirna (dpa) Struppi, Flax und Krümel oder Frau Elster: Im früheren Pirnaer Kloster sind populäre Figuren des DDR-Kinderfernsehens versammelt, die Heinz Fülfe (1920-1994) einst erdachte, inszenierte oder denen er seine Stimme lieh.

Das Stadtmuseum ehrt den vor allem als Schnellzeichner Taddeus Punkt aus dem Sandmann-"Abendgruß" bekannten Maler und Bühnenbildner mit einer Ausstellung "Zwischen Märchenwald und Staffelei". Sie beleuchtet das Wirken als Bühnenbildner, Puppenspieler, Filmemacher und Regisseur, aber auch freischaffender Künstler, sagt Kuratorin Gerburg Sturm.

Bilder, Fotos und Dokumente aus dem Nachlass des TV-Lieblings und seiner Frau Ingeburg sind erstmals öffentlich zu sehen. Laut Sturm weniger bekannt ist etwa, dass die Laufbahn des gebürtigen Freibergers in Pirna begann. Für den Sohn des Künstlers ein Grund, den Nachlass Ende 2018 dem Stadtmuseum zu schenken. "Mein Vater war gebürtiger Sachse und Pirnaer mit Leib und Seele, das hat sein ganzes Leben geprägt."

Besucher erfahren, dass Fülfe in der Barockstadt Abitur machte, dort Kulissenmaler, Musiker, Tänzer und Schauspieler am Volkstheater war, die Felsenbühne Rathen in der Sächsischen Schweiz mit aufbaute und an der Puppenbühne "Die Pirnaer" wirkte. Ab 1955 arbeiteten er und Ehefrau Ingeburg für den Deutschen Fernsehfunk und begründeten auf der Festung Königstein mit der Puppenspiel-Serie "Flax und Krümel" das Kinderfernsehen. "1961 bis 1967 hatten sie dort ein Studio mit Werkstatt für die Kulissen und Aufnahmeraum", erzählte Kuratorin Sturm.

In 38 Jahren haben die Fülfes rund 200 "Abendgrüße" mit Fuchs und Elster, Mauz und Hoppel, Pitti und Schnatterinchen im Märchenwald und 890 Manuskripte geschrieben; nach Flax und Krümel wurden Kitas, Kaufhäuser, Fährschiffe und Berggipfel benannt. "Ich möchte, dass mein Vater erlebbar bleibt", sagte Fülfe, selbst Kunsthistoriker. Erstmals zu sehen ist eine Auswahl der rund 40 Gemälde, Zeichnungen und Aquarelle, die zwischen 1945 und 1989 entstanden: Bilder vom Elbsandsteingebirge, von Hafen, Bahnhof und Elbstrand, aber auch Kriegsheimkehrern und dem zerstörten Pirna.

Neben Szenebildern wie Flax und Krümel in Raumanzügen auf dem Mond zeugen ebenso Entwürfe, Manuskripte und Fotos von der Kreativität Fülfes. Wenn das Museum wie geplant erweitert ist, sollen Leben und Werk dauerhaft präsent sein - wie der Original-Struppi, der mit ihm den Kindern die nahe und ferne Welt erklärte.