Doris Steinkraus

Gusow-Platkow (Freie Autorin) Rückschau und Ausblick hielt Bürgermeister Frank Kraft beim traditionellen Neujahrsempfang der Doppelgemeinde am Sonnabend in der Platkower Gaststätte "Zur Linde".

Baulich war es recht ruhig 2019, obwohl eigentlich die Turnhalle als Schwerpunktobjekt im Plan stand. Der Baustart verzögerte sich jedoch. Lediglich die Brücke über die Alte Oder in Gusow – aber auch dabei gab es Verzug – wurde saniert. Zu den Vorhaben, die ebenfalls stockten, gehörte die geplante Fusion mit dem Nachbaramt Seelow-Land, erinnerte Kraft. Doch man arbeite weiter an diesem Thema. Gerade habe es ein Treffen gegeben, um weiterzukommen im Bemühen um die Schaffung einer effektiven größeren Verwaltung. Die Sanierung der Turnhalle werde nun 2020 beginnen. Die Fördermittel sind bewilligt, die Eigenmittel im Haushalt eingeplant – rund eine Million Euro wird investiert. "Wir gehen davon aus, dass die Bauarbeiten im zweiten Halbjahr starten", sagte Kraft.

Glasfaser für Gusow

Nägel mit Köpfen sollen auch bezüglich des Bahnhofs Seelow-Gusow gemacht werden. Hier habe es Gespräche mit dem Landrat gegeben, soll über einen neu gebildeten Verein "Specht" hinsichtlich des geplanten Gesundheits-Bahnhofes zumindest planerisch einiges angeschoben werden. Fest stehe zudem, dass die Kreuzung in Platkow-Neuhof saniert, eine neue Bushaltestelle an der Kreuzung Letschin gebaut und es weitere bauliche Verbesserungen an der mit 84 Kindern voll ausgelasteten Kita in Gusow geben wird. Zu den nächsten Vorhaben gehört außerdem die Sanierung der Schäferstraße in Gusow. Freuen können sich die Gusower auf den im Frühjahr startenden Glasfaserausbau. Für Platkow finden demnächst die Info-Veranstaltungen und Beratungen durch die Mitarbeiter der Stadtwerke Schwedt statt.

Frank Kraft dankte den Unternehmen, den Mitarbeitern in den Einrichtungen und den vielen in den Vereinen ehrenamtlich wirkenden Bürgern, die sich für das gesellschaftliche Leben einsetzen und immer wieder neue Angebote schaffen. Traditionell wurden Frauen und Männer ausgezeichnet: Petra Thiemann und Siri Isler für ihr Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr, Danny Schlabe und Norbert Remus für ihr Wirken im Dorfclub der Doppelgemeinde, Achim Krebs in seiner Funktion als Vorsitzender des Sport- und des Anglervereins, Karin Kulicke für ihren Einsatz in den Einrichtungen der Gemeinde sowie Gudrun Klein, Karl-Heinz Wolf und Thomas Berndt für ihre jahrelange Nachbarschaftshilfe.

Frank Kraft nannte auch einige statistische Zahlen. Im Ortsteil Gusow waren im vergangenen Jahr 742 Einwohner sowie 98 Flüchtlinge und im Ortsteil Platkow 436 Einwohner und 104 Flüchtlinge gemeldet. Es gab insgesamt sechs Geburten, 17 Bürger verstarben.

Mitglieder der Volks- und Showtanzgruppe Seelow erhielten viel Beifall für ihre Einlagen. Dank ging zudem an Familie Hettig für die Ausgestaltung und Versorgung der Gäste.