Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am frühen Samstagmorgen bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße Ecke Finkenkruger Straße, dass mehrere Mülltonnen auf dem Innenhof in Brand standen. Die Abfallcontainer befanden in einem hölzernen Unterstand nahe eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehrkräfte konnte ein Zeuge einen mit Papier befüllten Großcontainer aus der Gefahrenzone bringen, sodass dieser nicht in Brand geriet. Die restlichen Abfallcontainer konnte die Feuerwehr löschen, sie wurden in Folge der Hitzeentwicklung jedoch vollständig zerstört.

In Folge des Brandes wurde keine Personen verletzt. Auch die im Nahbereich stehenden Wohn- und Geschäftshäuser wurden aufgrund der erfolgreichen Löscharbeiten nicht beschädigt. Da eine strafbare Handlung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Spezialkräfte der Kriminaltechnik sicherten Spuren am Tatort. Die konkrete Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiterhin ungeklärt.