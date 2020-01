OGA

Oberkrämer (MOZ) In Schlangenlinien ist ein 28-jähriger Autofahrer am späten Samstagabend über die Autobahn gerast. Mehrmals fuhr er auch so dicht auf vorausfahrende Autos auf, dass er stark abbremsen musste.

Die Polizei stoppte den 28-Jährigen auf dem Autohof Oberkrämer. Bei der Kontrolle in Vehlefanz reagierte ein Speicheltest positiv auf Cannabis und Amphetamine. Ein Koordinationstest musste abgebrochen werde. Weiterhin musste sich der Mann mehrmals übergeben. Es wurde zur Blutuntersuchen gebracht. Der Führerschein wurde eingezogen. Fahren darf er ein einmal nicht mehr.