Merle Hilbk

Rheinsberg Es ist eine besondere Erinnerung an die Familie Tucholsky, die Peter Böthig bei der Holocaust-Gedenkenkveranstaltung am 27. Januar in Rheinsberg präsentieren wird. Mit dem Leiter des Tucholsky-Literarturmuseums sprach Merle Hilbk über die Literaten-Familie und jüdische Geschichte in Brandenburg.

Was ist das für ein Gegenstand, den Sie am Montag mit auf den Rheinsberger Friedhof bringen werden? Und was hat er mit Kurt Tucholsky zu tun?

Es handelt sich um die Juden-Kennkarte von Anne-Marie Jährig, der Cousine von Kurt Tucholsky. Kennkarten waren eine Art Vorläufer des Personalausweises. Sie teilten die Deutschen in zwei Gruppen ein: Bei "deutschen Reichsbürgern" war vorne ein Reichsadler aufgedruckt, bei "Juden" ein großes "J" .

Was sieht man, wenn man dieser Karte aufklappt?

Da stehen die Angaben zur Person. Wenn man sich die genauer anschaut, kann einen das Frösteln überfallen. Da ist zum Beispiel dieser Punkt "besondere Kennzeichen". Da hat ein Beamter in Sütterlin reingeschrieben: "Linke Wange und unterhalb des Nasenflügels Warzen". Was für eine Bloßstellung! Man muss sich vorstellen, dass man diese Karte überall vorlegen musste.

Warum ist diese Kennkarte von Frau Jährig historisch so bedeutsam?

Einerseits, weil sie ein historisch einmaliges Zeugnis ist, das die Diskriminierung und Verfolgung der Tucholsky-Familie anschaulich macht, stellvertretend für alle jüdischen Familien in Deutschland. Die meisten Kennkarten sind verschwunden, weil ihre Besitzer ermordet wurden, ihr Besitz zu Billigpreisen versteigert, also "arisiert" wurde. Tucholsky hatte Deutschland schon verlassen, als diese Karten 1938 eingeführt wurden, aber seine Cousine und ihre Tochter hat diese Regelung getroffen, auch wenn beide zum Glück überlebt haben.

War diese Karte eine Ergänzung zum Judenstern, sozusagen das amtliche Dokument der nicht-arischen Abstammung?

Die Entrechtung von Juden in Deutschland erfolgte in drei Etappen: Zuerst wurden die Nürnberger Gesetze erlassen, die sie vom öffentlichen Leben aussperrten, zum Beispiel den Besuch von Kinos verboten und die Eheschließung zwischen Juden und Nichtjuden. Dann wurde die Kennkarte eingeführt, mit der Behörden "Juden" identifizieren könnten. Der Judenstern war die letzte Stufe, die jüdische Bürger quasi für jedermann erkenntlich zu Vogelfreien erklärte.

Klingt schrecklich bürokratisch. Hat solche Ungleichbehandlung Vorläufer?

Es gab auch früher Gesetze, die zwischen Juden und Nichtjuden getrennt haben. Im Rahmen der Stein-Hardenbergschen Reformen wurden Juden 1812 verpflichtet, feste Nachnamen zu tragen. Vorher haben sie den (Vor-)Namen der Eltern getragen.

Warum ist der Geburtsname von Tucholskys Cousine mit -i geschrieben?

Das liegt darin, dass die Tucholskys teilweise aus polnischsprachigen Gebieten kamen und sich bei Einigen in den Papieren ein Schreibfehler eingeschlichen hat.

Wie sind Sie in den Besitz dieser Kennkarte gekommen?

Die Tochter von Tucholskys Cousine hat sie mir übergeben. Sie heißt Brigitte Rother, ist 90 Jahre alt und lebt in einem Seniorenstift in Dresden. Vor Jahren hatte sie mich kontaktiert, um dem Museum handsignierte Erstausgaben von Kurt Tucholsky zu übergeben, die er ihrer Mutter geschenkt hatte. Vor kurzem habe ich wieder bei ihr im Stift vorbeigeschaut. Es ging ihr gesundheitlich nicht gut. Aber sie hat mir die ganze Geschichte ihres Überlebens erzählt. Am Ende hat sie mir dann die Karte übergeben. Das ist ein großer Vertrauensbeweis. Darüber will ich auch bei der Gedenkveranstaltung sprechen.

Wie werden Sie die Karte den Rheinsbergern zeigen?

Mit weißen Museumshandschuhen.