Bärbel Kraemer

Bad Belzig Im September vergangenen Jahres eröffnete die Klinik Ernst von Bergmann am Standort in Bad Belzig eine Tagesklinik für Geriatrie. Seitdem wurden dort 35 Patienten behandelt. Das Interesse an diesem Angebot ist groß. Mittlerweile gibt es sogar eine Warteliste.

Kürzlich bestand Gelegenheit, sich vor Ort über das Leistungsspektrum zu informieren und das Team der geriatrischen Tagesklinik kennen zu lernen. "Ziel ist es, die Selbständigkeit unserer Senioren sowie deren Mobilität und Kommunikationsfähigkeit so lange wie möglich zu erhalten", erklärte Chefärztin Dr. med. Cornelia Brenneis. Mit dem Team aus Pflegekräften, Ergo- und Physiotherapeuten stand sie Besuchern für Gespräche zur Verfügung und führte durch die hellen und freundlich gestalteten Räumlichkeiten der Tagesklinik.

Zu den meistgestellten Fragen der Besucher gehörte natürlich die nach dem Tagesablauf in einer Tagesklinik. "Ein Fahrdienst bringt die Patienten in die Tagesklinik", erläuterte Schwester Grit Thiele während eines solchen Gespräches und betonte, dass Senioren, die das Angebot nutzen, in der Tagesklinik rundum betreut werden. Nach einem gemeinsamen Frühstück erhalten die Patienten ihre verordneten Behandlungen. Ein gemeinsames Mittagessen und Ruhezeiten schließen sich an. Am Nachmittag geht es mit dem Fahrdienst wieder heimwärts, so dass die Patienten die Abende, Nächte und Wochenenden wieder daheim, in ihrer vertrauten Umgebung verbringen können.

"Durch die hohe Therapiedichte können Krankenhausaufenthalte vermieden oder verkürzt werden", so Brenneis weiter und betonte, das mit der Eröffnung der Tagesklinik für Geriatrie in Bad Belzig eine Versorgungslücke geschlossen werden konnte. Mit den aktuell zehn zur Verfügung stehenden Plätzen ist dieselbe sogleich ein wichtiges Bindeglied zwischen stationärer und ambulanter Versorgung. Die Aufnahme erfolgt wiederum über eine Verordnung durch den Hausarzt. In der Regel besuchen die Patienten die Tagesklinik über einen Zeitraum von 15 bis 20 Tagen.

Ein 90 Jahre alter Herr aus Dahlen, der seit einigen Tagen als Patient in der Tagesklinik weilt, war voll des Lobes. Während interessierte Besucher mal hier mal dort die einzelnen Räumlichkeiten in Augenschein nahmen, genoss er in einem der Ruheräume die Ruhe. Er sagte: "Hochachtung vor dieser Institution. Es ist ganz wunderbar." An seinen bereits erfolgten stationären Aufenthalt im Klinikum schloss nahtlos die teilstationäre Pflege in der Tagesklinik an. Die bereits erzielten gesundheitlichen Fortschritte können so hervorragend gefestigt werden können.