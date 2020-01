Odin Tietsche

Hohen Neuendorf (MOZ) Freude in der Musikschule Hohen Neuendorf: Die "Rattlesnakes" (zu deutsch: Klapperschlangen) waren am Freitag beim Vorentscheid von "Jugend musiziert" in Rathenow erfolgreich.

In der Kategorie "Band Rock/Pop" setzten sich die 13- und 14-jährigen Musikschüler aus Hohen Neuendorf mit 23 Punkten gegen die Konkurrenz durch. Damit fahren die "Klapperschlangen", bestehend aus Lilli Trabandt, Julius Warneke, Felix Straube, Jeremias Pfeiffer, Anton Schnelle und Ben Kienappel, am 25. und 26. Juni zum Landeswettbewerb nach Berlin.