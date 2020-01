OGA

Oberhavel (MOZ) Einbrecher haben auch an diesem Wochenende wieder ihr Unwesen im Landkreis Oberhavel getrieben.

Gegen 18.30 Uhr stellten Mitarbeiter am Sonntag einen Einbruch auf einem Firmengelände im Germendorfer Industriegebiet fest. Unbekannte hatten dort versucht, drei Container aufzubrechen, was allerdings misslang. Außerdem knackten sie einen bereits abgemeldeten VW. Gestohlen wurde offenbar nichts. Kriminaltechniker sicherten dennoch Spuren am Tatort.

Bereits am Freitag und Sonnabend brachen Unbekannte in mehrere Einfamilienhäuser ein. In der Bergfelder Lehnitzstraße hebelten Unbekannte am Freitag zwischen 15.30 und 18 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und durchsuchten mehrere Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht bekannt.

Am Reitplatz in Hohen Neuendorf hebelten Einbrecher am Freitagabend das Fenster eines Einfamilienhauses auf. Aus dem Haus stahlen die Diebe Bargeld und einen Tablet-Computer. Der Schaden wurde zunächst auf rund 1000 Euro geschätzt.

In eine Bäckerei brachen Diebe in der Nacht zu Sonnabend an der Zehdenicker Bahnhofstraße ein. Dort wurde aus einem Tresor eine unbekannte Menge Bargeld gestohlen. Kriminaltechniker sicherten diverse Spuren.