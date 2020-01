Franziska Schober

Premnitz Ob Großbrände im Industriegelände, Wohnungsbrände oder technische Hilfeleistungen an Land und auf dem Wasser – die Freiwillige Feuerwehr Premnitz ist mit einer beträchtlichen Bandbreite an Ausrüstungsfahrzeugen für jedweden Einsatztyp in der Region gewappnet. Denn im Zuge der räumlichen Vergrößerung des Gerätehauses um mehr als das Doppelte, im Jahr 2012, wurden auch technische Erneuerungen möglich. Ihrer Funktion als Stützpunktfeuerwehr – also als Feuerwehr, deren Hilfeleistung über die örtlichen Grenzen hinaus in Anspruch genommen wird – kann die Freiwillige Feuerwehr Premnitz dadurch noch angemessener entsprechen.

Stadtbrandmeister Olaf Thiem zeigt sich äußerst zufrieden mit der Entwicklung der Wehr. "Seit der Wende ist die Feuerwehr in Premnitz immer weiter gewachsen, da mit dem Mauerfall die Betriebsfeuerwehr wegfiel und dann im Jahr 2000 auch die Werksfeuerwehr des Industrieparks geschlossen wurde. Und gerade dieses Gelände bietet natürlich ein hohes Gefahrenpotential", berichtet Thiem und erinnert sich noch gut an den Industriegroßbrand im Jahre 2015 mit mehr als 200 beteiligten Einsatzkräften. "Brände im Industriegelände gibt es meist ein bis zwei Mal im Jahr, aber die müssen dann auch zuverlässig und eilig beseitigt werden, da es auch um chemische Gefahrenstoffe gehen kann." Aber auch für die Höhenrettung und -brandbekämpfung sind die Kameraden bestens ausgerüstet. So verfügt die Wehr über ein Hubrettungsfahrzeug, dessen Teleskopmast bis auf 32 Meter Arbeitshöhe ausgefahren werden kann und mit dessen geräumigem Korb selbst Rollstuhlfahrer transportiert werden können. "Zu Waldbränden werden wir eher selten gerufen. Umweltkatastrophen machen um Premnitz glücklicherweise meist einen Bogen", lacht der Stadtbrandmeister, der die organisatorische Schnittstelle zwischen Kameraden der drei Wehren Premnitz, Mögelin und Döberitz und der Stadt Premnitz darstellt.

Auch Ortswehrführer Tobias Bärmann betont: "Viele Jahre mussten wir unsere Fahrzeuge an einem anderen Standpunkt einmieten, was sich organisatorisch und finanziell als sehr unpraktisch erwiesen hat. Nun haben wir wieder überschaubare Ausfahrten, genügend Platz, die Sanitäranlagen sind auf dem neuesten Stand, wir haben geräumige Büros – was nicht jede Feuerwehr von sich behaupten kann. Unser technisches Wachstum ist wirklich herausragend, jetzt fehlt nur noch das personelle Wachstum. Da haben wir nach wie vor einen großen Bedarf. Unsere Wehr ist nun für mindestens 75 Kräfte ausgestattet, mit nunmehr 35 Kameraden haben wir also noch viel Platz für Neulinge. Wer Interesse hat, kann einfach bei uns vorbei kommen", lädt Bärmann alle Interessierten und noch Unentschlossenen ein. Er selbst ist damals aus eigenem Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit zur Feuerwehr gekommen und dort geblieben. In diesem Jahr werden sechs Kameraden aus der Jugendfeuerwehr übernommen – das hilft. Doch würden die Premnitzer Kameraden gern auch auf mehr Quereinsteiger zählen können. Neben den Einsätzen hat das kameradschaftliche Miteinander und hier vor allem die gemeinsamen Erlebnisse mit Nachbarwehren eine große Bedeutung für die Premnitzer Kameraden. So finden zweimal im Jahr Übungen mit den Rathenower Kameraden statt. "Da fahren wir dann mit den Fahrzeugen ins Gelände und können einmal deren Grenzen austesten, da geht’s dann bergauf und bergab und durchs Gewässer", berichtet Bärmann. Eine Kooperation, auf die er besonders stolz ist, ist die seit nunmehr sieben Jahren bestehende Partnerschaft mit der französischen Wehr in Lillebonne. "Im Wechsel besuchen wir uns jährlich gegenseitig zu jeweils repräsentativen Ereignissen. So kommen acht Mann der Wehr aus Frankreich uns meist zum Feuerwehrball besuchen. Im letzten Jahr haben wir außerdem gemeinsam die Berufsfeuerwehr in Potsdam besichtigt. Im nächsten Jahr fahren wir nach Lilleebonne zum Sainte Barbe zur Kranzniederlegung. Diese Partnerschaft soll auch den europäischen Gedanken grenzübergreifender Freundschaften repräsentieren. Dazu gehören für uns die regelmäßige Freundschaftspflege und gegenseitige Förderungen", berichtet der Ortswehrführer. Olaf Thiem fügt hinzu: "Die Partnerschaft gibt uns weiterhin die Möglichkeit über den Tellerrand zu blicken. So haben wir viel über die Strukturen und Dienstgrade der französischen Feuerwehr gelernt, die sehr militärisch organisiert ist. Außerdem ist der Rettungsdienst dort Aufgabe der Feuerwehren, auch bei den Freiwilligen, was hier nur sehr selten der Fall ist." In Deutschland ist wiederum das gesellschaftliche Engagement stark ausgeprägt. Engagiert kümmert sich beispielsweise die Premnitzer Feuerwehr um das gesellschaftliche Leben in ihrer Stadt und unterstützt jedes Jahr tatkräftig das Premnitzer Uferfest, Osterfest, die Kindertage und -feste und den Weihnachtsmarkt. Selbst zum Gastgeber wird die FF Premnitz beim jährlichen Weihnachtsbaum-Verbrennen und beim Tag der offenen Tür, der in diesem Jahr am 30. April stattfinden wird. Dem gilt Bärmanns Einladung, "alle Interessierten sind herzlich willkommen", ebenso, wie zur Mitwirkung bei der Freiwilligen Feuerwehr.