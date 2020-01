HGA

Hennigsdorf (MOZ) Einen prügelnden Ehemann hat die Polizei am Sonntag in Hennigsdorf für zehn Tage seiner Wohnung verwiesen. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Nachbarn hatten die Polizei am Sonntagmittag alarmiert, weil sie Streit, Gepolter und eine weinende Frau aus der betroffenen Wohnung hörten. Bereits in der Nacht zuvor soll es dort lautstark zugegangen sein.

Die Polizei traf neben dem Ehepaar auch drei Kinder an. Offenbar hatte der Mann die Frau geschlagen. Die Polizei nahm deswegen einen Strafanzeige wegen Körperverletzung gegen den 44-jJährigen auf und verbot ihm für zehn Tage, in die Wohnung seiner Familie zurückzukehren. Die Frau bekam Hinweise und Ansprechpartner zum Opferschutz.