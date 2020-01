Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Am Sonntagvormittag empfing der BSC Süd 05 den zwei Klassen tiefer spielenden SV Berolina Stralau (Berliner Landesliga) zu einem Vorbereitungsspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Massowburg.

Diese Begegnung hatte nun nicht die größte Aussagekraft, doch für Trainer Mario Block war es wichtig zu sehen, wie sich die neuen Spieler bewegten. Bei einigen merkte man noch eine Ballverspielheit an, wie bei David Darkwah, die man sich im Abstiegskampf nicht erlauben kann. Doch wenn den Trainer etwas störte, holte er sich den Spieler heran und gab ihm ein paar Takte mit auf den Weg.

Was dem Oberligisten auffallend gut gelang, war das schnelle Umkehrspiel aus der Abwehr heraus. Mit schnellen Pässen trieben die Gastgeber den Ball nach vorn und kamen so zu ihren besten Möglichkeiten. Wie in der 20. Minute, als Jonas Günther eine schöne Kombination zur verdienten Führung abschloss. Fünf Minuten später fiel der überraschende Ausgleich. Torhüter Daniel Wessel leistete sich einen verhängnisvollen Zweikampf den er verlor, Brian Baltruschat schob den Ball ohne Mühe ins verwaiste Tor. Dies war aber der einzige Patzer von Wessel, ansonsten war er stets aufmerksam, wie auch Toni Neubauer, der nach der Pause zwischen den Pfosten stand.

Aber die Brandenburger ließen die Köpfe nicht hängen, drängten umgehend auf die erneute Führung. Kilanda Landos verfehlte den Kasten (26.) nur knapp, doch nur eine Minute später profitierte er von der Vorarbeit des gut aufgelegten Jonas Günthers, traf im Nachsetzten zum 2:1 (27.). In der 35. Minute sahen die Zuschauer wieder einen sauber heraus gespielten Angriff der Gastgeber, den Dominik Nawrot überlegen zum 3:1 abschloss.

Kurz nach dem Wiederanpfiff markierte Andrej Lukac das 4:1. Danach verflachte allmählich der Spielfluss bei den Nullfünfern, auch weil Block nun allen Spielern Einsatzzeiten gewährte, wie zum Beispiel Saed Omar, der in der Winterpause vom FC Borussia Belzig kam. Die Gäste hatten in der 61. Minute noch Pech mit einem Pfostentreffer.

Gegenüber dem ersten Spiel in Glindow war eine Steigerung unverkennbar. Für Trainer Block gilt es nun in der Vorbereitung die neuen Spieler einzubauen, wobei die Personalplanung noch nicht abgeschlossen ist. Gegen Stralau wirkte zum Beispiel Dimas Damaras mit, der nicht nur aufgrund seiner Größe etwas unbeholfen wirkte. Aber er besitzt aufgrund seines Trainingsrückstands auch nicht die nötige Fitness, wie Trainer Block am Spielfeldrand erklärte. Ob er verpflichtet wird steht noch aus.

Weiter geht es am 1. Februar mit der Partie beim Oranienburger FC.