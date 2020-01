Klaus Rietschel

Mögelin Wegen des bisher eher milden Winterwetters sind die Biber im Havelland weiter aktiv. Bei Spaziergängen in Wassernähe sind Spuren zu entdecken. So auch an einem Nebenarm der Havel bei Mögelin (Stadt Premnitz), wo eine Birke sozusagen frisch abgenagt wurde. Der Europäische Biber war ursprünglich in Europa und weiten Teilen Asien heimisch, ist dann aber durch Bejagung in weiten Teilen Europas ausgerottet worden. Durch konsequenten Schutz und Auswilderung im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände des Europäischen Bibers in den letzten Jahrzehnten wieder erholt.