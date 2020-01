BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Ein aufmerksamer Bürger informierte am Samstagnachmittag die Polizei über einen verwahrlosten und abgemagerten Hund, welcher sich hilflos auf dem Balkon einer Mietswohnung in der Brandenburger Neustadt befand. Der Hundebesitzer befand sich offensichtlich seit mehreren Tagen nicht mehr in seiner Wohnung. Die Not des Hundes war so groß, dass er sich von seinen eigenen Fäkalien ernähren musste und unterkühlt war. Die Einsatzkräfte der Polizei retteten den Dackel gemeinsam mit der Tiernotrettung, welche sich anschließend weiterhin um das Tier kümmerte und in eine Tierklinik einlieferte. Den Hundebesitzer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.