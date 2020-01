René Wernitz

Brandenburg (MOZ) Ein sowjetischer Panzer vom Typ T-34 erinnert vor der Justizvollzugsanstalt in Brandenburg/Havel an Ereignisse vom 27. April 1945. Die politischen Häftlinge wurden befreit. Das geschah genau drei Monate nach Öffnung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Zwischen dem 27. Januar und Kriegsende waren noch sehr viele Menschen in Deutschland und den besetzten Gebieten ermordet bzw. hingerichtet worden. Am Tag der letzten Hinrichtungen im damaligen Zuchthaus Brandenburg wurden mehr als 100 Insassen getötet. Diese Massenexekution erfolgte am 20. April 1945, eine Woche später stand der Panzer im Hof.