Leegebruch (MOZ) Leegebrucher Jugendliche haben die Polizei am Wochenende gleich an zwei Abenden nacheinander auf den Plan gerufen.

Zunächst hatten Anwohner am Freitag gegen 22 Uhr die Polizei gerufen, weil Jugendliche im Park an der Birkenallee erheblichen Lärm verursachten. Vor Ort trafen die Beamten 15 bis 20 junge Leute an. Ein 16-Jähriger war so stark betrunken, dass er dem Rettungsdienst übergeben werden musste. Er hatte mehr als zwei Promille intus.

Am Sonnabend rückte die Polizei gegen 21.45 Uhr erneut in die Leegebrucher Grünanlage aus, weil rund 20 Jugendliche für reichlich Lärm sorgten. Die Polizei ermahnte die jungen Leute und erteilte ihnen Platzverweise. Danach kehrte in der Parkanlage, die seit einiger Zeit wegen ähnlicher Vorfälle häufiger in die Schlagzeilen gerät, wieder Ruhe ein.