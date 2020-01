Peter Wittstock

Rhinow Vor etwa einem Jahrhundert mutete es noch gemütlich an dort in Rhinow, konkret an der Loebell-/Ecke Bahnhofstraße. Elegant gekleidete Herren, die anscheinend sorglos auf der Straße im Gespräch vertieft sind, zwei Spaziergänger die in Richtung Stadtkern flanieren und ein Anwohner, der die ganze Szenerie vom Balkon aus verfolgte.

Diese kolorierte Ansichtskarte stammt übrigens nicht, wie eigentlich zu erwarten wäre, von einheimischen Verlegern, sondern wurde von der Graphischen Verlags-Anstalt GmbH aus Breslau heraus gegeben. "Rhinow, Loebell-Straße" titelte der Herausgeber schlicht. Wer aber war dieser Loebell? Und was mag der Grund dafür gewesen sein, dass ihm eine hohe Ehre zu Teil wurde. Denn gleich neben der Friedrich-Straße (Preußenkönig Friedrich II.) wurde der östliche Teil der Verkehrshauptader im Ort nach Loebell benannt.

Geboren wurde Friedrich Wilhelm von Loebell 1855 in Lenin (damaliger Kreis Zauch-Belzig/heute Landkreis Potsdam-Mittelmark) als jüngstes von fünf Kindern. Sein Vater, Robert Karl Hermann von Loebell, gehörte das Rittergut Lehnin. Sohn Friedrich Wilhelm wurde zusammen mit anderen Dorfkindern erzogen. Mit elf Jahren wechselte er zur Ritterakademie auf der Brandenburger Dominsel und legte das Abitur ab. Es folgte ein Jurastudium in Straßburg und Leipzig, ehe Loebell in den preußischen Verwaltungsdienst eintrat. Mit 30 Jahren wurde er Landrat in Neuhaus (bei Cuxhaven). Danach wurde er Landrat im Westhavelland, zu dem damals auch die Dominsel noch gehörte. Seine Verdienste erwarb er sich maßgeblich durch die Entwicklung technischer Infrastruktur, im Speziellen beim Ausbau von Bahnstrecken. Auf sein Engagement hin wurde der Bau der Brandenburgischen Städtebahn forciert und vollendet (Treuenbrietzen-Rathenow-Neustadt/Dosse). Loebells politische Karriere nahm Fahrt auf, als er 1898 als Abgeordneter der Stadt Brandenburg und des Westhavellands in den Reichstag gewählt wurde. Sein Aufstieg mündete in der Funktion des preußischen Innenministers von 1914 bis 1917. Er starb 1931. Statt nach Loebell ist die Straße in Rhinow heute nach Wilhelm Külz benannt. Er war 1926 Reichsinnenminister, überwarf sich später mit den Nazis und war 1945 Mitbegründer der LDPD und bis 1949 deren Vorsitzender.