Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Matthias Staiger von der Freien Schule für Musik und Kunst TonArt Rathenow erreichte mit 24 Punkten die höchst vergebene Note in der Wertung Klavier Solo in seiner Altersklasse. Damit ist er zum Landeswettbewerb in Cottbus delegiert. Matthias wird von der Konzertpianistin Natalja Braunschweig unterrichtet und befindet sich in studienvorbereitender Ausbildung an der Freien Schule für Musik und Kunst TonArt, um ein Studium Klavierpädagogik aufzunehmen. Staiger ist in der Region im kulturellen Leben bereits häufiger in Erscheinung getreten.