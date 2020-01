René Wernitz

Rathenow (MOZ) Suff und Unfall: Bei einem 55-jährigen Autofahrer in Rathenow liegt durch diese Kombination eine Straftat vor.

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am späten Freitagabend eine Verkehrsunfallflucht in der Schopenhauer-Straße gemeldet. Der Pkw Honda soll beim Ausparken gegen eine Mauer gefahren sein und sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernt haben. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte das Auto in der Waldemarstraße angehalten und kontrolliert werden. Dass der Fahrer Alkohol getrunken hatte, rochen die Beamten sogleich. Der Mann pustete sich auf satte 2,56 Promille und ist auch deshalb nun ein Fall für den Staatsanwalt.