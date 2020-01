HGA

Velten (MOZ) Mehrere Autos sind am Wochenende in Velten Ziel von Kriminellen geworden.

In der Wilhelm-Pieck-Straße wurden in der Nacht zu Sonntag die Nummernschilder eines Opel Astras gestohlen. Die Tafeln mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-HR 10 wurden zur Fahndung ausgeschrieben, teilte die Polizei am Montag mit.

Ein Loch schnitten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend in der Hedwig-Koch-Becker-Straße in die Tür eines VW-Kleintransporters. Nach Angaben der Polizei versuchten die Täter danach, die Tür aufzubiegen. Ob etwas aus dem Fahrzeug gestohlen wurde, war zunächst noch unklar.

In der Kochstraße beobachtete am Sonntag gegen 5.10 Uhr ein Anwohner, wie zwei Personen versuchten, ein Loch in die Schiebetür eines Opel Vivaro zu schneiden, um den Schließmechanismus der Tür zu manipulieren. Der Anwohner störte die beiden, die mit einem Passat flüchteten.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen.