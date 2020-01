Yasmine Nießner

Rathenow (BRAWO) Ereignisreiche zehn Tage lagen hinter den Regionalligafußballern des FSV Optik Rathenow. Bis Donnerstag weilte das Team wieder im Trainingslager an der türkischen Mittelmeerküste.Trainer Ingo Kahlisch zeigte sich begeistert: "Die Bedingungen, die Plätze, das Hotel - es war einfach super." Auch für die Mannschaft fand er nur lobende Worte: "Alle haben sehr, sehr gut mitgezogen, waren fleißig und diszipliniert, ohne Wenn und Aber." Auch zwei Testspiele mit russischen Vereinen wurden absolviert. Gegen den Zweitligisten FK Jenissei Krasnojarsk gab es ein sehr achtbares 1:1 (Tor: Leroy), gegen Drittligist FK Olimp Khimki wurde nach der zwölften Trainingseinheit mit schweren Beinen 1:2 verloren (Tor: Langner).

Wieder zu Hause kam am Sonnabend ein Verbandsligist an den Vogelgesang, die Umstellung von den 17 bis 20 Grad in Manavgat auf den deutschen Schmuddeljanuar fiel einigen doch sichtlich schwer. "Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit" habe seine Mannschaft vermissen lassen, meinte Ingo Kahlisch nach dem Spiel gegen den Oranienburger FC Eintracht. Gegen die mit gleich fünf Testspielern angetretenen Gäste gewann der Regionalligist dennoch 4:1.

Eine Woche vor dem Punktspielstart war es auch von der Quantität her nicht optimal beim FSV. Die geringsten Sorgen hat der Trainer um Robin Techie-Menson, der aus privaten Gründen fehlte. Auch bei Glodi Zingu, der die lockere Laufeinheit am Vormittag mitmachte, wegen einiger Grippesymptome am Nachmittag jedoch geschont wurde, darf auf einen Einsatz in den nächsten Tagen gehofft werden. Neuzugang Michael Gorbunow plagen Achillessehnenprobleme und wohl länger ausfallen wird Kevin Adewumi.

Ein feiner Nieselregen machte die Partie gegen die Oranienburger für die Zuschauer zu einer ungemütlichen Angelegenheit. Zumindest in der ersten Hälfte gab es aber auch erwärmendes in Form von drei Toren. An allen beteiligt war Jonathan Muiomo. Der Winterzugang versenkte zunächst einen Diagonalpass straff ins lange Eck. Beim 2:0 blieb er mit seinem Konter zwar an Torhüter Max Falkowski hängen, den Abpraller verwandelte Gojko Karupovic allerdings mühelos. Und kurz vor der Pause konnte Jerome Leroy nach schöner Kombination über "Jonny" und Caner Özcin Treffer Nummer Drei erzielen. Außerdem parierte Falkowski noch zweimal großartig gegen Oguzhan Matur und Jerome Leroy.

Auf der Gegenseite hatte die Eintracht kurz nach der Optik-Führung eine spektakuläre Aktion parat. Gegen den weit vorn stehenden Lucas Hiemann zog Marc Markgraf aus mehr als 40 Metern ab, Rathenows Schlussmann kam soeben noch mit einer Hand an das Leder.

Der zur Pause gekommene Torwartroutinier Sven Roggentin musste dann nur noch einmal hinter sich greifen, hatte aber auch weit weniger zu tun, als sein Vorgänger. Genaugenommen musste der Eintracht-Keeper zwei Bälle aus dem Netz holen, doch Caner Özcin stand bei seinem erfolgreichen Versuch wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff knapp im Abseits. So blieb das 4:0 durch Berkan Alimler das einzig Zählbare, auch weil der FSV nun recht umständlich wirkte, vor allem das Zusammenspiel vernachlässigte.

In der Defensive fehlte bei den Gastgebern ebenfalls des öfteren die Konzentration. So verwundert es kaum: Der OFC kam zu gleich drei guten Möglichkeiten. Artur Moge fand in Lucas Hiemann seinen Meister und Eric Moldenhauer, im Konter frei auf das Tor zulaufend, schoss vorbei. Dazwischen gab es die regelwidrige Abwehraktion von Benjamin Wilcke gegen Moldenhauer, die Schiedsrichter Felix Burghardt mit Strafstoß ahndete. Jerome Malanowski verwandelte zum 4:1-Endstand.

Ingo Kahlisch sagte zum Spiel: "Nach anderthalb ordentlichen Wochen war heute nur das Ergebnis in Ordnung, das Spiel nicht. Ich war nicht zufrieden mit der Ernsthaftigkeit, der Zielstrebigkeit und der mannschaftlichen Geschlossenheit, die wir hier gezeigt haben. Am Dienstag gibt es ja noch einen Test gegen Chemie Premnitz. Da werden auch die länger spielen, die heute nicht so viel Einsatzzeit hatten. Oder um es anders auszudrücken, es kriegen einige eine Chance. Die Startelf für Altglienicke steht noch nicht fest!"

FSV Optik: Hiemann - Langner (46. Wilcke), Turan, Bilbija, Matur - Aydogdu (46. Alimler), Hellwig - Karupovic, Leroy (61. Kim), Muiomo - Özcin (61. Sevcuks)