Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Das Fontanejahr ist Geschichte. Einige Überbleibsel werden der Stadt Neuruppin aber erhalten bleiben. Eines davon ist der Escape-Room im Stadtgarten, der Teil des Schülerprojektes "Dem Wort auf der Spur" war. In diesem Raum konnten sich Kinder und Jugendliche auf die Suche nach Hinweisen rund um Fontane begeben. Lösten sie das Rätsel, befreiten sie sich aus dem Arbeitszimmer.

Laut Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler wurden Mittel aus dem Projekt "Escape-Room" nicht verwendet. Zwischen 50 000 und 60 000 Euro sind noch übrig. "Wir haben beim Land den Antrag gestellt, diesen geförderten Escape-Room weiterbetreiben zu können", so Fengler. Jetzt hat die Stadt die Genehmigung erhalten.

Nun muss alles schnell gehen, damit Neuruppin keine Zeit verliert. Denn um den Raum weiterbetreiben zu können, muss eine Satzung her. Die Genehmigung kam für den jüngsten Sozialausschuss zu kurzfristig, sodass das Thema dort nicht behandelt werden konnte. Kurzerhand wird dieses Gremium ausgelassen. Der Hauptausschuss wird sich am 17. Februar mit dem Escape-Room befassen, "damit wir zügig mit dem Weiterbespielen starten können", so Fengler.