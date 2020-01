René Wernitz

Rathenow (MOZ) Es sieht gut aus für den Start ins Punktspieljahr 2020. Da Schnee und Dauerfrost weiter nicht zu erwarten sind, sollte auch die Partie zwischen der gastgebenden VSG Altglienicke und dem FSV Optik Rathenow am Samstag stattfinden.

Clubs aus der Bundeshauptstadt scheinen den Havelländern besonders zu liegen. Sieben dortige Vereine spielen mit in der Regionalliga Nordost. Von seinen bislang erkämpften 18 Punkten, holte Optik 12 aus den Duellen mit Berliner Beteiligung. Die VSG Altglienicke hatte sich im Hinspiel mit einem 1:1 zufrieden geben müssen. Nunmehr ist der Verein aus dem Stadtbezirk Treptow-Köpenick haushoher Favorit. Denn Altglienicke (Platz 3) und Rathenow (15) trennen 21 Punkte. Am 14. Spieltag hatte die VSG sogar die Tabellenführung errungen und bis zum 17. Spieltag verteidigt.

Die Rollen sind also klar verteilt, zumal der FSV offenbar ohne rechten Schwung aus dem Trainingslager zurückgekehrt war. Trainer Ingo Kahlisch hatte seine Mannschaft eine Woche lang bei frühlingshaften Temperaturen in der Türkei schwitzen lassen. Nach der Rückkehr am Donnerstag testete sich Optik am Samstag daheim gegen Verbandsligist Eintracht Oranienburg. "Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit" habe seine Mannschaft vermissen lassen, meinte Kahlisch nach dem Spiel, das seine Jungs allerdings mit 4:1 gewannen. Am Dienstagabend testen sich die Rathenower noch gegen Landesligist TSV Chemie Premnitz. Das ist dann die Generalprobe für den Punktspielauftakt am Samstag in Altglienicke.