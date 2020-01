Ergometercup in Plaue

Anke Wartenberg

Brandenburg Sechs Sportler des Rathenower Ruderclubs folgten der Einladung zum Ergometercup des Plauer RC. Dieser Wettkampf ist auch für Zuschauer sehr spannend, da man die Rennen auf einer Leinwand mitverfolgen kann.

Gemeinsam mit dem Plauer RC Plaue und dem Ruderclub Brandenburg wurde um die begehrten Medaillen gekämpft. Einmal mehr konnte besonders Clara Viererbe (AK 13) auf dem Ergometer überzeugen. Klar gewann sie, mit einer überragenden Zeit von unter 4 Minuten über 1000 Meter, die Goldmedaille. Sara Göttling (AK12) erkämpfte sich in ihrer Altersklasse den Silberrang, wobei sie sich in ihrem ersten Wettkampf dieser Art, nur knapp geschlagen geben musste.

Im Juniorenbereich gingen vier Sportler an den Start. Esko Siebart, Claudia Lindemann und Marie Rüdiger lieferten sich spannende Kämpfe und belegten jeweils den Silberrang. Für Bennet Stimming reichte es zum 4. Platz.

Zum Abschluss dieses Wettkampftages wurde eine Ergometerstaffel durchgeführt. Für den Rathenower Ruderclub gingen Sara, Clara, Marie und Esko an den Start. Bei diesem spannenden Staffelrennen wurde es nochmal richtig laut in der Halle. Am Ende belegten die Rathenower Platz 3.

In den nächsten Tagen heißt es für die Ruderer nun wieder Kraft und Ausdauer für die kommende Saison zu trainieren. Die Altersklasse 10-14 hat bereits am 15. Februar ihren nächsten Einsatz. Dann geht es nach Brandenburg zum Athletikwettkampf.