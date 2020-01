red

Brück/Niemegk (BRAWO) In den gestrigen Abendstunden informierte ein 48-jähriger Unfallbeteiligter die Polizei über eine Kollision auf der Fahrbahn. Nach dem Eintreffen der Autobahnpolizisten am Unfallort stellte sich heraus, dass ein 30-jähriger Mann versucht hatte die A 9 in Fahrtrichtung Potsdam auf Höhe der Raststätte Fläming Ost zu Fuß zu überqueren. Auf dem linken Fahrstreifen wurde der Mann von einem Pkw Citroen erfasst, der von einem 23-Jährigen gefahren wurde. Der 30-Jährige aus Polen war sofort nach der Kollision tot. Der Citroen-Fahrer, sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Durch den unerwarteten Zusammenstoß auf der Fahrbahn zog der 23-Jährige das Fahrzeug nach rechts und kollidierte auf dem mittleren Fahrstreifen mit einem Pkw Audi. Beide Fahrzeuge wurden gegen die Leitplanke geschleudert. Der 48-jährige Audi-Fahrer blieb unverletzt, jedoch wurde dessen 69-jährige Beifahrerin verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geborgen werden. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Kräfte der Autobahnpolizei umgeleitet.